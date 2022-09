La antigüedad y el saber en los funcionarios

Es una situación indigna que un trabajador permanezca largos años en un puesto sin que se le reconozcan la plenitud de los derechos laborales. Así lo reconocen, muy justamente, las instituciones europeas. Pero hay otro principio que, en parte, no coincide con el anterior, igualmente válido: los ciudadanos tienen el derecho de contar como funcionarios, como servidores públicos, entre todos los candidatos, con los mejor preparados. La antigüedad contará, ahora, como 60% en Asturias, en los concursos generales para ser funcionarios. En los años ochenta, en el Principado, la antigüedad se valoraba con cero puntos. Se consideraba entonces que el interino ya contaba, de mano, con dos ventajas: conocer el oficio por su práctica, y ser conocido por su rendimiento en el ámbito de la Administración. En cambio, hoy, parece prevalecer la convicción de que "el diablo sabe más por ser viejo que por ser diablo".

¿Cómo conciliar ambos principios? Como es inevitable que en los concursos y oposiciones se acumulen personas con más o menos años de antigüedad con quienes están fuera de la Administración, parece sensato defender que, en la entrada inicial al sistema como interinos, se elimine, en los posible, el origen graciable o "a dedo" de la selección entre los candidatos. Esto es posible estableciendo un concurso de méritos anual. Una vez dentro, es inevitable que los funcionarios tengan por su verdadera patria, no el lugar de nacimiento, sino su mesa de despacho, que van empujando, de pueblo en pueblo, hasta llegar –en Asturias– a Oviedo o Gijón. Todos lo hacen –todos lo hemos hecho–, con algunas excepciones. Yo conozco un número uno de las oposiciones que, en vez de elegir Oviedo o Gijón, prefirió su concejo de nacimiento en el Occidente de Asturias. Pero esto no es lo más frecuente. Pero, si es inevitable que cada funcionario vaya empujando, en los concursos de traslado, su mesa hasta situarla en Oviedo o Gijón, en cambio, lo que el Gobierno puede, y debe, evitar es que todas las instituciones y organismos se establezcan en las grandes ciudades. Sí, las más importantes, pero como ya señalaron los asturianos más eminentes –como Campomanes y Jovellanos–, para que las alas de Asturias no se conviertan en un desierto, verde, marrón o negro, tiene que haber en los concejos asturianos industrias, instituciones y organismos que contribuyan a fijar la población; además de contar con las medidas pertinentes para fomentar la natalidad que antes, con notable éxito, han adoptado, por ejemplo, algunos países del norte de Europa.