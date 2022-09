Antón Costas, economista de prestigio y divulgador atinado, antiguo presidente del Círculo de Economía de Cataluña, actualmente presidente del Consejo Económico y Social, ha concedido una entrevista en que alerta sobre un perverso círculo vicioso: "si los jóvenes de hoy no pueden acceder a la vivienda, no tendrán hijos, se agravará la crisis demográfica, vendrá una crisis económica, más jóvenes no podrán emanciparse…".

Y a la pregunta del periodista de cómo plantar cara a esta situación, el experto responde: "con dos políticas: una es una política de vivienda social asequible que permita la emancipación de los jóvenes y la formación de una familia. La segunda es la gratuidad y la universalidad de la enseñanza preescolar. Si los hogares jóvenes no tuviesen que pagar las guarderías, estarían libres de un peso financiero tremendo. Les ayudaría a formar hogares y a tener niños. Aumentaría la oferta de trabajo por parte sobre todo de las mujeres y aumentarían los ingresos públicos por la vía del IRPF". Si se piensa bien, el caso es de sentido común, y sin embargo no se ve en los planteamientos actuales de los partidos políticos ninguna de las dos propuestas: no hay planes significativos de vivienda social y la habitación sigue siendo el principal problema vital de los jóvenes, y no se ven avances en la gratuidad de la enseñanza preescolar, que probablemente debería se gratuita por imperativo constitucional. Quienes tienen el futuro en sus manos son los políticos, pero es absurdo que estos no escuchen las recomendaciones de los verdaderos expertos.