No siempre antes es mejor

La paradoja de la inmortalidad es que es letal para su medio. Es como si la naturaleza advirtiera de que la aspiración a ser eterno lleva en ella inscrita su muerte. La vida es una cadena ininterrumpida de muerte y renacimiento. Vulnerar esa ley va contra su esencia. Es lo que ocurre con el cáncer. Son células que se escapan de la obligación de morir. Antes ya habían quebrantado un deber: respetar a las vecinas. No las tienen en cuenta y en vez de dejar de reproducirse cuando ya están rodeadas de otras, lo siguen haciendo, amontonándose: es el tumor, benigno por ahora o para siempre. Si fuera así, no constituye una amenaza para el medio donde viven, a no ser que ocupe el espacio que le corresponde al órgano donde habita, el cerebro por ejemplo. Las cosas se ponen feas cuando se convierten en inmortales: su ADN ha sufrido varias mutaciones que cada vez la distinguen más de sus congéneres. También los productos de su metabolismo, muchas veces tóxico, quizá la causa más importante del daño que producen al medio donde habitan. Y su afán de conquista: son invasoras. Células que tienen la capacidad de infiltrarse en los tejidos que las amparan, romper las barreras que ordenan las diferentes familias celulares. Es la infiltración local, casi siempre la primera fase del plan mortal de ese grupo rebelde.

Esa independencia del medio les permite desengancharse del tejido que las sustenta, sueltas, vivas, las recoge la linfa, un sistema de drenaje de basuras. Ellas, tenaces, se reproducen en los ganglios, los tupen, los amargan. O invaden el torrente sanguíneo y llegan a otros órganos, a otros tejidos, como colonias que cada vez se parecen menos a sus hermanas. En cada lugar invadido un tumor de formas anárquicas. Crecen desordenadamente, exigen al sistema circulatorio que cree arterias y venas para alimentarlas, pero no logra ir a su ritmo. Faltas de oxígeno, producen ácido láctico en un metabolismo muy poco eficaz. Poco a poco el organismo que las acoge se debilita, sea por las sustancias tóxicas, por la obstrucción de vías y ocupación de los órganos que los hace menos capaces, por su exigencias metabólicas, hasta llevarlo a la muerte y con ellas la efímera inmortalidad de su verdugo, hecho de él mismo. No siempre es así. O pocas veces ese triunfo letal ocurre. Gran parte de las mutaciones ocurren de forma natural, en el momento en que el ADN se divide para que la célula madre dé origen a dos células hijas. Son errores esperables en un proceso tan complejo. La mayoría no tiene ningún efecto y muchos se reparan con el sistema que apareció junto con la progresiva complejidad del ADN, unas pocos que se salvan y modifican el comportamiento celular. Para triunfar aún tienen que salvar la vigilancia de los sistema policiacos del organismo, entre ellos el inmune. Por eso la mayoría de las células mutadas apenas sobreviven y cuando lo hacen y logran crear una progenie, aún tienen que vencer las defensas del organismo. Son esos cánceres en estadio muy temprano que o bien mueren o se quedan en una pequeña colección de células sin capacidad letal. Hay tantas reservas a la idea de la detección precoz porque aún no sabemos qué características anatómicas y biológicas, qué marcadores distinguen los triunfadores de los que fracasan. El primer test que se diseñó para descubrir cáncer que aún no manifestara clínica fue la citología del cuello de útero, llamado Papanicolau por su promotor. Más tarde aparecieron los sistema basados en la imagen, por ejemplo, la mamografía. Y pronto también mediante examen de laboratorio: sangre en heces. Más recientemente, conocedores ya de la causa del cáncer de cuello de útero, una invasión vírica que en la piel produce verrugas pero en la mucosa ese tumor benigno se maligniza. Ahora lo detectamos mediante la identificación de ese virus del papiloma humano en el tejido del cérvix. Cuatro métodos diferentes para descubrir tres cánceres que consideramos que es conveniente detectar de manera precoz, masiva y ordenada. Veo en la página web de prestigiosos hospitales la oferta de detección precoz mediante examen de sangre. Ya está aquí. Hay varios métodos. El más antiguo es buscar aductos de ADN. Se emplea en la vigilancia de trabajadores expuestos a cancerígenos. Cuando el nivel de sangre supera cierto límite, se les aparta temporalmente. Es como el dosímetro que deben llevar todos los trabajadores que manejan material radiactivo, los sanitarios de radiología por ejemplo. Más moderna es la búsqueda de las huellas en la sangre del metabolismo anómalo de esas células. Los métodos actuales son capaces de ver miles de metabolitos y mediante modelos estadísticos crear un conjunto que identifica con buena precisión los que produce un cáncer. Otro método es el de la biopsia líquida: detectar células circulantes. Todos ellos pueden ser capaces de clasificar bien: sujetos con tumor, sujetos sin tumor. Muchos de esos cánceres fenecerán en el intento. No sabemos cuáles. De momento, no creo que sea recomendable realizar esos test. A lo sumo, el que detecta pólipos intestinales pues extirparlos evita el cáncer si en el futuro hubiera degenerado.