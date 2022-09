El fraude en los contratos públicos, una historia que viene de largo

"Sombas en la concesión de 6 millones de euros en contratos públicos". Así tituló LA NUEVA ESPAÑA y el resto de los periódicos del grupo Prensa Ibérica una noticia que inauguraba a comienzos de julio un serial de publicaciones que evidenciaban las irregularidades en una quincena de licitaciones por todo el territorio nacional. Un magnífico trabajo de varios periodistas que ocupó desde portadas a tweets, pasando por comentarios como el del director de "El Periódico de Cataluña". Fue posible gracias a un programa informático que analizó automáticamente un millón de documentos de licitaciones de España y consiguió detectar pliegos fraudulentos. Es decir, documentos que contenían de antemano el nombre de la empresa que resultó ser la adjudicataria.

Este programa lo desarrollé dentro de mi tesis doctoral en la Universidad de Oviedo. Mi investigación académica ejemplifica cómo un ingeniero, utilizando tecnologías digitales y datos accesibles a la ciudadanía, puede resolver problemas reales y actuales que preocupan a la sociedad. Además, se pone de manifiesto que un periodismo de calidad es posible mediante al análisis masivo de los datos públicos.

El fraude en los contratos públicos viene de largo. Bravo Murillo, que además de calle en el monopoly fue presidente del Consejo de Ministros bajo el reinado de Isabel II, propuso en 1852 el "proyecto de ley de contratos sobre servicios públicos, con el fin de establecer ciertas trabas saludables, evitando los abusos fáciles de cometer en una materia de peligrosos estímulos y de garantizar la Administración contra los tiros de la maledicencia". Nuestro vicealmirante británico más querido, Horatio Nelson, ya se quejaba a sus superiores en una carta fechada en 1804 desde su barco Victory: "Lamento observar que el vino suministrado en Malta es excesivamente malo, muy inferior al que recibimos en Gibraltar y supongo que a un precio más alto. Por lo tanto, escriba al contratista e insista en que envíe un buen vino. Al mismo tiempo, me transmitirá una copia del contrato para que juzgue hasta qué punto realizar una protesta a la Junta de Avituallamiento para remediar este grave mal". Así que la corrupción no es una característica exclusivamente hispana ni contemporánea. Y que con el vino no se juega.

La contratación pública es un campo árido para todos, no quisiera aburrirles. Si les preguntan a los estudiantes de Derecho cuál es su área favorita, pocos mencionarán el Derecho Administrativo. Esta área es la que articula legalmente cómo la Administración debe licitar y contratar los bienes y servicios a los suministradores (empresas y particulares). Dentro de la Administración, la gestión de expedientes de contratos es un puesto con bastante rotación de personal por ser un trabajo ingrato, sin profesionalizar, bajo presión y con un fuerte control interno y externo. Por otro lado, es infrecuente que ingenieros o informáticos dediquemos nuestros conocimientos y esfuerzos a cómo resolver los problemas que tiene la contratación.

¿Y quién vela por tener una contratación eficiente, controlada y sin corrupción? Se sorprenderían de la cantidad de personal público: secretarios, tesoreros, interventores, órganos de control externos como es el Tribunal de Cuentas y sus homólogos autonómicos (en Asturias es la Sindicatura de Cuentas), autoridades para la defensa de la competencia, oficinas antifraude, fiscalía anticorrupción, tribunales, Policía Nacional, Guardia Civil, etc… Decenas y decenas de miles de servidores públicos que realizan un gran trabajo para los limitados medios de los que disponen. Es un clamor generalizado la necesidad que tienen de dotarse de personal técnico y herramientas tecnológicas avanzadas para mejorar los servicios públicos. La digitalización y reorganización de la Administración es el verdadero caballo de batalla. Soy optimista y espero que un día brindemos por los éxitos cosechados con un vino español, reconocido hasta por Nelson.