No te olvides de los chicles

Los grandes centros de concentración comercial son el lugar preferido de quienes no tienen preferencias para pasar los días de ocio y se arrojan en brazos del negocio astutamente distribuido. El ecosistema de las compraventas guiadas por el impulso sobrevenido. Nada está (im)puesto al azar. Son un territorio propicio para quienes pretendan actuar como investigadores privados. La mirada atenta, al quite de cualquier detalle delator. Hay varias carreras en juego: psicología, economía, periodismo, sociología...

Incluso lengua y literatura.

El plan para una tarde intensa puede comenzar con un ejercicio sencillo que consiste en contabilizar las miradas de tedio o indiferencia yendo de escaparate en escaparate como si de verdad interesara algo lo que hay dentro. También hay miradas felices de padres súbitamente especializados en vestir infancias recién asumidas, y miradas angustiadas de matrimonios que no tienen nada que decirse salvo cuando hay que hablar de tallas y colores. Ellos siempre necesitan asesoría, no sabemos si por torpeza o por comodidad. O ambas cosas. Hay miradas turbias de náufragos que no saben en qué gastar el dinero y terminan comprando lo que no necesitan, la vida es caprichosa y muchos cajones se llenarán de tablets y e-books y altavoces y auriculares sin usar. Y las miradas cautivas de la indecisión, tanto maniquí al que sienta tan bien la ropa, la vida es injusta y puede llegar a ser cruel cuando las costuras delatan los excesos y marcan distancias con las figuras perfectas del revisterío. Paseos entre filas de prendas clónicas, aromas revueltos, ofertas en estado de alerta, comida envasada, carritos en formación de combate, caminantes no hay camino, se hace camino al comprar. Caja número 12. Te llaman. Date prisa. No olvides coger un paquete de chicles.