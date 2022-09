Elizabeth II: la Reina de todas las reinas (y reyes)

En junio de este año, el Reino Unido y la Commonwealth se pusieron de largo para celebrar el Jubileo de Platino de la Reina Isabel II, que cumplía 70 años al mando de la Corona Británica, más que cualquier otro monarca de la historia de Gran Bretaña.

Es una tarea ardua, casi titánica, reflejar lo que la Reina Isabel II ha significado para el Reino Unido y la Commonwealth (la Mancomunidad de Naciones) desde que ascendió al poder sin esperarlo en 1952, tras la muerte de su padre, el Rey George VI.

El mundo ha cambiado tanto en estos setenta años que resulta casi irreconocible. No obstante, en todo este caos frenético de un mundo en constante evolución, la Reina Isabel II se ha mantenido inmutable, serena, dedicada al servicio de su corona y su país. Poco importaron los problemas de un mundo tras la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la de las Malvinas, las constantes crisis familiares y de país, la muerte de la Princesa Diana, el Brexit… ella pudo con todo, o nada pudo con ella. Su dedicación a la Corona fue inalterable; su amor por Gran Bretaña, infinito, regio.

El dolor de este país y muchos países de la Commonwealth es real y profundo. La mayoría de las personas nunca han conocido a otro monarca en su vida, la Reina es parte de todas las familias, tanto monárquicas como republicanas. Isabel II transciende divisiones políticas y apreciaciones democráticas. "Nos hemos criado con ella". Su constante trabajo por el bienestar del país, su estoica aceptación del servicio abnegado por la patria ha sido encomiable. Hay mucha gente que no quiere una familia real en el Reino Unido y en la Commonwealth, pero todo el mundo ha respetado y ha querido a la Reina.

Con Isabel II se ha ido el monarca más querido y respetado en Gran Bretaña y el futuro será diferente sin ella. Habrá otros momentos para hablar del porvenir de la monarquía en el Reino Unido, pero hoy no es el día. Hoy el país está de luto, se palpa en la calle, en los WhatsApps de los amigos, en las caras de los desconocidos. El palacio de Buckingham ya se está llenando de gente que llora su ausencia, británicos y extranjeros, portando flores y postales.

Isabel II representaba la imagen del Reino Unido a nivel mundial. Este país es irreconocible sin su presencia. Una era, nuestra era, se ha acabado con su fallecimiento, y ahora nos quedamos huérfanos, sin la Reina de todos, sin saber que nos deparará el futuro. El nuevo Rey Charles III contempla una tarea casi imposible. Las comparaciones serán isiempre odiosas. The Queen is dead, long live the King!