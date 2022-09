La luna no está en el bote

Nada que ver con lo que afirmaba aquel grupo musical de los años setenta en aquella canción "La luna ya está en el bote". Un conjunto llamado "Los 3 Sudamericanos", formado por una imitación rubia de folklórica española llamada Alma María Vaesken, un pequeñajo que parecía haber pirado la clase aquella tarde (por algo se llama Casto), y un escuálido de gafas oscuras como un espía de Putin de nombre Johnny Torales.

La NASA había conquistado la luna aquel año de 1969. Pero en 2022 lleva dos intentos fallidos de volver allá con la misión Artemisa I. Esto de misión suena a misionero, el que va a divulgar una religión allende los mares, en general, también tiene connotaciones sexuales por una de las posturas del coito más apropiada para la procreación, y de obligado cumplimiento por la Iglesia Católica a los descubridores de América, en contra de los nativos que hacían la práctica del "perrito".

Pero se ve que a la luna no le hace ninguna gracia esto de los mirones que van a dar vueltas alrededor de ella para verle la cara oculta que con tanto pudor esconde, o escondía, pues en 2019 los chinos lanzaron una sonda que alunizó para dejar a sus volcanes en cueros. Porque también hay que tener humor y dinero para recorrer dos millones de kilómetros para merodear con un módulo de servicio alrededor del satélite un par de veces para regresar y caer luego en el mar. Una especie de cortejo preparativo para misiones de más envergadura dentro de unos tres años "donde irá una mujer y una persona de color". Tal como lo leen. Debe ser que hasta ahora la NASA no se había dado cuenta de la existencia de mujeres y negros capaces de darse un garbeo por allá arriba.

El fallo se produjo porque un sensor detectó que los motores no estaban a 250 grados bajo cero de temperatura para "evitar un cambio de temperatura extremo cuando reciban una inyección repentina de combustible". Confieso que no lo entiendo, pero comprenderán que yo no tengo nada que ver con esa misión, quien sí lo sabe es el físico español residente en Houston, Texas, Eduardo García Llama, que dirige un equipo que manipula la nave y la lleva según convenga.

Todo eso mientras en Asturias llevamos setenta años esperando por la variante de Pajares para ahorrar una hora de viaje a Madrid que son unos quinientos kilómetros, o la autopista "Y" que une Oviedo con Gijón y Avilés con dos años de retraso para construir un tercer carril. Claro que no son casos comparables. Pero pregúntele a los usuarios de esta vía si les importa más que funcione bien la empresa encarga de la obra o la NASA. Porque el viceconsejero de Movilidad del Principado, Jorge García, afirma que la normativa cambió desde que se hizo la "Y" hasta ahora. Y con eso qué me quiere contar, ¿que lo que estudió de ingeniería antes no le sirve para lo que se hace ahora? Dicen que se llevan a cabo trabajos nocturnos, así y todo no avanzan apenas. Habrá que preguntarle a la luna en estas noches despejadas que ya no llueve nunca y las nubes se han ido de vacaciones qué es lo que hacen los obreros y las máquinas a la luz de los candiles de esquisto para tardar tanto. Pero está más enterada de todo esto Mireya Muñoz Herrero, ingeniera-jefa de la Demarcación de Carreteras de Asturias, aunque tampoco se le puede pedir que controle a los 50.000 vehículos diarios que se mueven por ese tramo en obras. Dirá ella, y con mucha razón, pregúntele a la luna, que a esas horas yo no recibo. Menudo barullo.

Tal vez la NASA tenga alguna idea para acelerar estos retrasos regionales que tanta angustia a la comunidad. No demos muchas ideas. Que pronto se prepara un comité de estudio camino de Houston para que la Agencia Espacial Americana les diga cómo hacen para ir tan lejos en tan poco tiempo.

Que la luna no está en el bote ya lo sabe todo el mundo, ni en el bote ni en la "Y" ni en la variante. Porque si estuviera en esos lugares ya hubiera denunciado con un par de guiños lo que está sucediendo, sobre todo este año que hay eclipse de sol el 25 de octubre, y es cuando la luna se va a tumbar en su hamaca estelar frente a sol un buen rato. Deberíamos estar atentos a ver si los observadores de estos fenómenos ven algún gesto lunar que nos despeje tantas incógnitas vitales. Como último recurso recurriremos a los 3 Sudamericanos para que nos canten que la luna ya está en el bote. Por lo menos, algo es algo.