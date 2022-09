Julio Gavito: aunque con dudas, debió existir

Hay personas que pasaron por Asturias con apenas huella mediática pero inolvidables para mí. El abuelo de Julio Gavito, del mismo nombre, mantuvo con otros profesionales, siguiendo a Saturnino Escobedo, auténtico líder moral, la dignidad de la abogacía en el Gijón bélico. Julio, que no sé si fue sueño o realidad, era niño bien, de los bailongos del Tenis. Ingeniero ovetense con pinceladas llaniscas fue, tal sus predecesores técnicos Madariaga y Benet, un profundo humanista, que se había hecho internacionalista en multinacionales, excavando petróleo en el Líbano, la Vaca Muerta argentina y Bolivia.

Fabuloso fichaje del primer gobierno de Pedro de Silva, en la Consejería no tuvo gran brillantez, aunque no es desdeñable el intento de incorporación del empresariado del valle del Trubia, Lugones (estaba empeñado, filosofado por Juan Cueto, en la factoría cultural), los armeros públicos de Oviedo y otros puntos de la región. Debió de ser profesional de primera y como tal le vi actuar en Tudela Veguín con el hundimiento de un chamizo.

Con su vuelta a la vida privada, me sorprendieron algunos contactos, tal la vecindad de Noam Chomsky en Cambridge (Massachusetts) o su Dietario magníficamente escrito. Inés, su amada mujer, me hizo relación con Tony Blair para una empresa cliente mía poco antes de acceder al Gobierno británico. Por mi parte, tardé en comprender dos ideas suyas que eran puro sentido común. Una, que parece que se adopta, referida a que los pasos de cebras despistan a los peatones y conductores y que deberían ser sustituidos por grandes focos en ámbar. Otra, de no menos actualidad, que, contrario a una vieja idea de la utopía de Jovellanos, Asturias se está llenando de carreteras innecesarias que rompen la fuerza del Paraíso Natural. El absurdo de la Ronda Norte de Oviedo, que derrota en la destrucción del Naranco, me hace pensar mucho, de nuevo, en Julio Gavito.