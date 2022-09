Lección de resiliencia: estudiar en un lugar donde no hay luz

Silvie es economista y lleva la contabilidad del centro de niños de la calle Bana ya Poveda de Kinshasa (República Democrática del Congo). Un día, fui a cenar a su casa y llegué con la luz mortecina de un sol que estaba a punto de desaparecer en el horizonte. Nos sentamos en la mesa en el exterior de la casa, y cuando ya estábamos inmersas en la oscuridad de la noche, Silvie entró a buscar una lámpara grande con multitud de luces led de fabricación china; en aquel momento, recordé un episodio con una lámpara semejante que no me permitía leer un libro, y entonces se me ocurrió preguntarle cómo se arreglaba la gente para estudiar cuando vives en un lugar en el que no hay electricidad de manera habitual. Alguna vez había pensado en ello, pero no me había parado lo suficiente para valorar hasta qué punto es difícil la vida en todos los aspectos cuando no dispones de acceso a la luz. Silvie me miró y sonriendo me contó lo que había sido su vida de estudiante durante los cinco años de carrera. Cada día iba a la universidad muy temprano; salía de su casa sobre las siete de la mañana, y además de asistir a las clases, dilataba el tiempo de permanencia allí para estudiar en la biblioteca. Tenía que calcular la vuelta a casa a la tarde para que no se hiciera de noche; así que regresaba sobre las seis, cenaba y a las siete se acostaba. Dejaba encendida la bombilla de su habitación, para enterarse de cuando daban paso a la corriente eléctrica; entonces, se despertaba y se ponía a estudiar el tiempo que durara la electricidad, para después volver a la cama y dormir hasta que la luz apareciera de nuevo o hasta la mañana. Unas veces se despertaba a las once de la noche, y con suerte, si la luz duraba varias horas, aprovechaba todo ese tiempo para estudiar; otras veces, sólo duraba una hora y ese día tenía menos posibilidades; y algunos días, ni siquiera eso, porque puede haber temporadas en las que no hay ni una sola hora de luz en todo el día.

Mientras Silvie me contaba todo esto con la mayor naturalidad, pensaba en el tremendo esfuerzo y sacrificio con el que tienen que estudiar en este entorno la mayoría de los jóvenes, y lo hacen sin protestar y sin sentirse amargados por ello, a sabiendas de que esas condiciones no son justas ni normales y de que en otros lugares del mundo los estudiantes disponen de otros medios y, por supuesto, de electricidad en todo momento. Los niños y los jóvenes congoleños tienen muy claro la importancia de tener formación, la ansían y la desean, y se sienten afortunados de poder tenerla, porque saben que es el mejor pasaporte para cambiar su vida y la de su familia; así que se arreglan como pueden para estudiar, se levantan a horas intempestivas durante la noche si llega la corriente eléctrica o madrugan a horas monásticas para aprovechar la incipiente luz de la mañana. Los niños van contentos al colegio, porque saben que es una oportunidad, y los que no van están trabajando desde muy pequeños, sobre todo las niñas. Los jóvenes hacen lo que pueden para estudiar una carrera, y si tienen una familia o algún tipo de ayuda que les permite acceder a la universidad, la aprovechan superando todas las dificultades, y la falta de electricidad es una de ellas. Lo más penoso de todo esto es que las inmensas tierras de la República Democrática del Congo están atravesadas por el gran río Congo, el segundo más caudaloso del mundo después del Amazonas, por lo que no se entiende que en su capital, Kinshasa, no haya electricidad ni agua corriente en la mayoría de los hogares, y la falta de ambas no permite un verdadero desarrollo de este gran país, que tiene recursos de todo tipo. Eso sí, sus recursos son bien aprovechados para sostener el nivel de vida de muchos lugares del mundo, en donde vivimos a expensas de los bienes naturales de muchos de estos países empobrecidos, que no pobres. Desde hace catorce años voy a Kinshasa de manera habitual y no puedo decir que en este sentido hayan cambiado mucho las condiciones de vida; sin embargo, la gente sigue viviendo en medio de esta carencia energética y estudia, trabaja, sale adelante y, lo que es más sorprendente, sin perder la alegría y sin amargarse la vida. Toda una lección de resiliencia.