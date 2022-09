De música y músicos

Me parece muy bien que se organicen conciertos en el recinto de La Ería. Me parece estupendo que se pague una entrada para ver a Leiva o a «La M.O.D.A.», incluso a «Hombres G». No entro en el listado de grupos porque cada uno llevamos un concejal de festejos dentro. Lo que no comparto es que la música de este San Mateo quede reducida a ese recinto de pago. No entiendo las fiestas de una ciudad sin música en sus plazas y sus calles, sin grandes conciertos de libre acceso. En Oviedo ha tocado gratis, o mejor dicho, sin cobrar entrada, «Izal», «Vetusta Morla» o «Ilegales», por citar. Los dos modelos, el de los conciertos de pago y el de las actuaciones de libre acceso son compatibles y complementarias. Y por otro lado, ya puestos a confinar la música en La Ería, hay grupos y solistas asturianos que se merecen estar ahí, no sé... Nacho Vegas, «Alberto & García», Rodrigo Cuevas, «Dixebra»...