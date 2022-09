Prevenir el cáncer de mama

La reproducción sexual tuvo que resolver un problema: el ovulo fecundado que se desarrolla en el interior de la hembra amenaza su supervivencia. Cada una de las células de ese embrión tiene una configuración genética extraña a la madre, moléculas que despiertan su sistema de defensa: anticuerpos, linfocitos especializados en destruir y fagocitos se lanzarían sobre ese embrión para acabar con él. Por eso en los ovíparos está protegido por las capas de huevo que lo envuelven, después cáscara. En los mamíferos la estrategia varió sustancialmente. Aparece la placenta que se comunica permanentemente con la madre que lo alberga, nutre al embrión y evita provocar el rechazo. Paralelamente nos hicimos homeotermos: ya no dependemos, exclusivamente, del calor del ambiente, lo generamos como subproducto del metabolismo. Todo ello tiene un alto coste energético que se resuelve gracias a la mayor independencia del medio y mejor capacidad para encontrar comida.

La comida se constituye en otro obstáculo: cómo alimentar a los recién nacidos aún inmaduros. Nace la nutrición post-parto, primero aprovechando las glándulas sudoríparas, pronto como órgano independiente. La mama es un órgano que se atrofia entre partos y ciclos menstruales, excepto en las hembras humanas. Esa singularidad quizá tenga una explicación reproductiva porque también entre partos se atrofia el tejido glandular de la mujer, pero permanece la grasa. Esa grasa extra quizá señala salud y capacidad de crianza. Sin embargo, el tamaño de las mamas no asegura que vayan a producir más leche que las más pequeñas. Depende de cómo reaccionarán las glándulas a la exposición hormonal que acompaña el embarazo. Tampoco, en principio, son más proclives a cáncer de mama. Porque el cáncer se asienta en el tejido glandular.

El cáncer de mama es quizá el que más atención académica recibe. Mereced a la investigación se ha mejorado mucho en el tratamiento. Sin embargo, no hemos avanzado casi nada en la prevención. Pocos son los consejos que podemos dar a las mujeres para que lo eviten. Hay un pequeño incremento del riesgo desde la menopausia asociado a la cantidad de grasa corporal. Se atribuye a la capacidad de ese tejido de producir hormonas femeninas. Precisamente, los años que las mamas están expuestas a las hormonas que aparecen con la pubertad y casi desaparecen con la menopausia son un marcador de riesgo: menarquia temprana y/o menopausia tardía. Nada puede hacer una mujer para manejar esas fechas. También la edad del primer embarazo a término se asocia: cuanto antes las mamas hayan cumplido su cometido, menor el riesgo. Un asunto complicado de tratar.

Sí se puede hacer algo, aunque la repercusión es moderada, si se evita o modera mucho el consumo de alcohol y se hace ejercicio. Pero lo cierto es que la mayoría surgen por errores genéticos al azar en las fases reproductivas de las mamas que ocurren en cada periodo menstrual. Algunos progresan hasta convertirse en cáncer. La mayoría no sobrevivirán. Unos pocos avanzarán a diferentes velocidades con el potencial de acabar con la vida de su huésped. Ya desde la década de 1960, en un estudio que abrió las puertas a los programas de salud pública de detección precoz, sabemos cómo evitar que esos cánceres, o algunos de ellos, sean mortales.

Con la mamografía se pueden descubrir cánceres que no tienen ninguna manifestación clínica. La mayoría de ellos se puede tratar con cirugía ambulatoria respaldada, cuando es conveniente, con radioterapia y tratamientos hormonales. En algunos casos requieren quimioterapia o tratamiento biológicos. El caso es que sabemos que las mujeres que aceptan participar en un programa de cribado, si tiene la mala suerte de desarrollar un cáncer, su riego de muerte se reduce, según nuestros datos, hasta en el 80%. Otra cosa es la eficacia del programa como tal: en cuanto se reduce la mortalidad por cáncer en las mujeres a las que se invitó, acudan o no a la cita. Eso se sitúan en torno al 25%. El valor de esa cifra tiene que ver con el coste para el sistema de salud y los beneficios en términos de vidas ganadas. Pero a la mujer lo que le interesa es saber cuánto se reduciría su riesgo de muerte si tiene la mala suerte de desarrollar un cáncer, pero acude regularmente a hacerse una mamografía.

Un problema con el afán de descubrir cáncer en sus etapas más tempranas es que, muchos no progresarán. Depende en buena parte de cuán cerca del origen se detecta. Con mamografía estimamos que entre el 20% y 30% nunca hubieran progresado o lo hubieran hecho de forma tan lenta que no constituyen una amenaza. Como no sabemos cuáles son hay que tratar todos. La medicina consiste en intentar modificar la historia natural de una enfermedad cuando hacerlo es mejor que dejar que la propia naturaleza resuelva el problema. Está ya en Hipócrates. Sin embargo, siempre hemos sobreactuado. Nos gustaría no hacerlo. Pero no siempre tenemos el conocimiento preciso de la historia natural de esa enfermedad en ese enfermo. En el caso del cáncer de mama, tenemos que aceptar y convivir con esa incertidumbre.