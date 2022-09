Dios salve a la reina

No es el país de mis sueños. No me imagino viviendo en ningún lugar de Reino Unido. Suelo ser capaz hasta de distinguir una película británica solo por la fisionomía de sus protagonistas. Es un país con cierto olor a rancio, pero con grandes contrastes. Un país rígido, con costumbres inamovibles y extrañas. Especiales y extravagantes, claramente chovinistas... El Brexit no hizo más que confirmar ese afán de distinguirse del resto del mundo: moneda, unidades de medida, conducir al revés, etc., pero también curiosamente de los pocos que hace muchos años tuvo una primera ministra, en 1979, cuando nosotras no aparecíamos casi ni en los periódicos en cuestiones políticas. Y vuelven por segunda vez a tener a una mujer al mando, algo que me da una terrible envidia.

Se han quedado huérfanos y es que el pueblo británico adopta como suya la familia real. Esa familia que ha tenido no pocos escándalos: infidelidades públicas con mensajes pelín asquerosos (no hay más que recordar la conversación con támpax incluido del actual Rey), divorcios escandalosos, violadores de menores... Este último sin cárcel y sin juzgar, por cierto, porque al final unos cuantos millones de libras a la víctima y a otra cosa mariposa. El terrible castigo es despojarle de sus cargos militares. El nieto preferido de la fallecida Reina, que se les pira y encima sale públicamente poniendo verde a toda su familia. La muerte de Lady Di rodeada de una sospecha terrible. Y ella, la Reina, recibiendo impertérrita el agasajo y el amor del pueblo. Llama por tanto la atención la diferencia de mentalidades, ellos siguen erre que erre con su amor a la monarquía, quizás porque saben que son, al fin y al cabo, una familia normal, con sus luces y sus sombras, como todas. El amor hacia la reina se hace patente en las manifestaciones de su pueblo, en las concentraciones, en las declaraciones en el aparentemente real duelo que están viviendo. Y hala, ya tienen Rey. Sin más. Aquí no, aquí que parece que todo nos da igual, que somos en general más chapuceros. Pero, eso sí, somos más papistas que el papa. A la monarquía no se le pasa ni una, vamos, como si los británicos no supieran o sospecharan cómo su Reina amasó esa inmensa fortuna, ella y los que la rodeaban. Y es que aquí, en España, podemos dejar a los asesinos, a los terroristas o a los violadores en la calle... Pero el delito monetario se castiga y nunca jamás se perdona. Aunque el implicado sea el mismo rey. Como si de verdad nadie en el mundo de los ricos aceptara comisiones, estafara, malversara, etc. Bueno, no solo lo paga la realeza. En la cárcel hubo alguno... Pero casi siempre del mismo partido. Yo, qué quieren, rara sé que soy, pero prefiero un millón de veces que se pudra en la cárcel un pedófilo a un ladrón de guante blanco.