Propuestas para abordar un problema complejo

Hablar de si es elevado o no el consumo de psicofármacos en una determinada población, en un marco temporal concreto, puede ser arriesgado. La pregunta más idónea, a mi parecer, es si todas las personas que están tomando psicofármacos realmente los necesitan y si hay personas en la sociedad que los precisan y no están recibiéndolos. Es decir, hablar no de la cantidad sino de la calidad de las prescripciones. De lo contrario, caeríamos en el sempiterno y cansino estigma asociado a los trastornos mentales y del comportamiento.

En primer lugar, es necesario señalar que los trastornos mentales y del comportamiento son muy prevalentes en la sociedad actual. A diferencia de otras enfermedades, se dan fundamentalmente en personas jóvenes y en las edades medias de la vida. Sabemos que, al menos, una de cada cuatro personas que acude al especialista en medicina de familia presenta un trastorno mental. Además, estos trastornos se asocian a una elevada carga de enfermedad y discapacidad, de tal forma que, para el año 2030, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la depresión será la primera causa de discapacidad en el mundo occidental. Sin embargo, a pesar de la repetición continua de estos datos, la dotación de recursos para la atención a estas personas en nuestra comunidad autónoma es claramente discordante. La prescripción de psicofármacos por parte de los distintos especialistas médicos –desde el médico de Atención Primaria hasta el psiquiatra, pasando por el cardiólogo, neurólogo, ginecólogo...– intenta resolver la situación concreta de la persona que le demanda una solución a "su problema" en un contexto sanitario agotado y sobrepasado. Y ahí, precisamente, radica el problema; o, al menos, una gran parte de él. A la hora de prescribir, es necesario diferenciar claramente lo que son problemas de la vida (identificados por la OMS con el código Z) de lo que son verdaderos trastornos mentales y del comportamiento (identificados por la OMS con el código F) para los cuales los psicofármacos son una estrategia terapéutica eficiente, sobre todo en el caso de los cuadros moderados y graves. Vivimos en una sociedad cada vez más compleja y demandante, en un momento histórico excepcional tras pasar una pandemia. Nos hallamos inmersos en una alerta sanitaria que parece no cesar, en una interminable guerra en el patio de atrás de nuestras casas, en una crisis energética que complicará toda nuestra vida en un futuro próximo y que, como consecuencia, nos traerá una problemática socioeconómica importante. Todo esto pone a prueba cada día nuestra capacidad de afrontamiento, provoca un desgaste mental progresivo. Por otra parte, estamos siendo educados en una sociedad que subestima el esfuerzo personal, rechaza el más mínimo contratiempo o sufrimiento y promueve la exigencia de alivio y gratificaciones inmediatas por parte de terceros. Es cierto que esta realidad se da en todo el país, pero considero necesario resaltar que Asturias, además de liderar la prescripción de psicofármacos, se encuentra en los primeros puestos nacionales de desempleo, población envejecida, falta de oportunidades para los jóvenes que se ven obligados a irse en busca de oportunidades laborales acordes a su formación... Por no mencionar nuestro liderazgo en las tasas de suicidio y en el consumo de alcohol y otras sustancias. Esta situación se ve agravada en el caso de las mujeres, ya que, además de una mayor vulnerabilidad social derivada de la multiplicidad de roles que hoy en día desempeñan, presentan una vulnerabilidad hormonal durante el periodo fértil que condiciona, en gran medida, la mayor prevalencia de trastornos de ansiedad y depresivos respecto a los hombres. Finalmente, la mayor aceptación social de las expresiones de malestar psicológico en el caso de las mujeres puede condicionar en alguna medida la mayor demanda de asistencia sanitaria por parte de estas. Como consecuencia de todo ello, es lógico que el uso de psicofármacos sea mayor en las mujeres. Sin embargo, me veo en la obligación de señalar que esta situación, que ahora produce alarma, está vigente desde los años 70 del siglo pasado, coincidiendo con el inicio de la atención comunitaria a las personas con trastornos mentales y del comportamiento. Resulta, por tanto, fácil de deducir que el consumo de psicofármacos es un problema multifactorial y complejo que requiere soluciones complejas que deben traspasar el ámbito sanitario. Por ello, si queremos mejorar la salud mental de los asturianos y protegerlos frente a las prescripciones farmacológicas no indicadas, deberían realizarse una serie de acciones a múltiples niveles desde las distintas instancias y administraciones del Principado de Asturias. Entre esas acciones cabe destacar las siguientes: 1) Mejorar la capacidad de los profesionales no especialistas en psiquiatría para el diagnóstico diferencial entre los códigos Z (problemas de la vida) y F (trastornos mentales y del comportamiento), evitando así la sobreprescripción de psicofármacos para situaciones vitales problemáticas en las que no han demostrado ninguna eficacia o por tiempos muy superiores a los recomendados por las autoridades sanitarias. 2) Aminorar la grave infradotación actual de profesionales especialistas en psiquiatría, psicología clínica y enfermería en salud mental, con el objeto de poder facilitar a las personas con trastornos mentales una atención de calidad acorde a las necesidades de la expresión del trastorno en su persona y asegurar la continuidad de cuidados. 3) Implementar campañas formativas dirigidas a la población general para, por una parte, fomentar la implementación de hábitos de vida saludables promotores de una buena salud mental –dieta saludable, ejercicio físico regular, hábitos de sueño adecuados, no consumo de tóxicos, uso razonable de tecnologías y redes sociales...–, y, por otra, mejorar sus estrategias de afrontamiento frente al estrés y los acontecimientos vitales negativos y su capacidad de resiliencia. 3) Reforzar la protección social, especialmente en los contextos de mayor vulnerabilidad. 4) Intervenir en el medio escolar y laboral para la detección e intervención sobre factores de riesgo específicos de esos ámbitos: acoso escolar, laboral, sobrecarga... 5) Liderar movimientos sociales frente al estigma hacia las personas con trastornos mentales y del comportamiento, con el fin de lograr una equidad en la asistencia que reciben con respecto a la que disfrutan los enfermos de otras patologías.