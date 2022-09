¿Estamos avanzando en la prevención del suicidio?

Hablando recientemente con un amigo, me planteaba esta cuestión: ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿Abordamos bien un problema que cada año genera miles de muertes en España?

Las muertes por suicidio en España no paran de crecer y los 3.941 fallecimientos de 2020 han sido la cifra más alta desde que se llevan cuentas. Podremos encontrar muchas explicaciones: los registros han mejorado, ahora se contabilizan como suicidio casos que antes se consideraban accidentes... Y también podemos preguntarnos por todos los problemas que pueden llevar a una persona a ese extremo.

La difícil realidad es que muchas personas que afrontan dificultades llegan a quitarse la vida porque no pueden ver otra salida.

Sabemos que la ideación suicida es muy frecuente en pacientes con depresión, y un importante factor de riesgo si no se hace una detección precoz ni se aplica el tratamiento más adecuado. Reforcemos los servicios sanitarios públicos, para que en Atención Primaria tengan tiempo en las consultas, para que la derivación a especialistas de la psicología y psiquiatría no se demore semanas y para que las citas en salud mental se puedan hacer con el tiempo y frecuencia necesarios.

Sabemos que no hay una única causa, pero también sabemos que hay factores de riesgo que pueden sumarse y hacer que una persona sea más vulnerable ante la adversidad. Cuando alguien dice que no merece la pena vivir, no lo hace por llamar la atención. Está emitiendo una petición de auxilio a la que debemos responder. Cuando se ha tenido un intento previo, se multiplica por cien el riesgo de suicidio respecto a la población general, por lo que un seguimiento especializado y continuado en el tiempo es fundamental.

Sabemos que no todas las personas que piensan en el suicidio desean realmente morir. Lo que quieren es dejar de vivir con sufrimiento. Aprendamos a escuchar a las personas que están pasando un mal momento y, si en algún momento expresan ideas suicidas, facilitémosles el acceso a un profesional de la salud cualificado que le ayude a gestionar su situación.

Sabemos que el duelo en las muertes por suicidio es uno de los peores. Porque el entorno se siente culpable, abandonado, profundamente abatido, solo... Y también necesita ayuda para entender lo ocurrido. Acompañemos el duelo sin juzgar y con todo nuestro respeto.

Hemos aprendido que tenemos que aumentar el número de profesionales disponibles, que todos los sectores pueden ejercer de agentes de prevención del suicidio y que tenemos que sumar esfuerzos: familia, amistades, compañeros de trabajo, servicios de salud, comunitarios y educativos, prensa... Prestemos atención a las señales y busquemos ayuda profesional.

Sabemos cómo hacer las cosas bien. Trabajemos con unidad para prevenir las muertes por suicidio.

Teléfono de la Esperanza 985225540 – Urgencias 112 – Línea de atención a la conducta suicida 024.