Gobernar en tiempos difíciles

Vivimos tiempos difíciles y es ahora, más que nunca, cuando deberíamos tener la máxima confianza en quienes nos dirigen. No únicamente en la política, sino en cada una de nuestras actividades diarias, ya sean académicas, laborales, económicas o sociales. Las personas que administran el poder, muy especialmente si lo hacen por delegación popular, deberían conjugar constantemente el verbo "servir" y cuando surge alguna duda sobre sus decisiones, recordar todos los tiempos y formas de este maravilloso verbo. No debe ser fácil hacer un balance de la actuación política y puntuar con nota alta en todas sus facetas a lo largo del tiempo de representación. Sin ir más lejos, en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, existen hasta 20 acepciones de la palabra servir. Es lógico pensar que si se admiten tantos matices será porque tal acción resulta algo complicada. El principal objetivo de un dirigente político es el bien común, aplicado al máximo número de personas posibles. Esto es absolutamente compartible, excepto si para ello no se justifican los medios empleados. "Cum finis est licitus, etiam media sunt licita", frase atribuida a numerosos autores, pero que finalmente se concreta en el teólogo alemán Hermann Busenbaum (1600-1668) y que ahora utilizamos en el formato más habitual de "El fin justifica los medios", que tantas veces podemos observar en el día a día.

Para el servicio público deben tomarse decisiones y como dice el saber popular "Nunca llueve a gusto de todos", aunque tanto la sequía como el aguacero dejan secuelas difíciles de resolver y debería imponerse siempre la lluvia fina y caladora. La nuestra es una época en la que la actuación humana se juzga por los resultados y no se pregunta la forma cómo se obtuvieron. Cuanto más cerca te encuentras de los centros de decisión mejor puedes observar lo poco que importa el método si se consigue el objetivo. Una de las variables que nunca dejará de sorprenderme es el nombramiento de cargos para los amigos (léase un puestín). Siempre podemos encontrar una justificación que avale nuestras decisiones, cuando lo que deberíamos preguntarnos es si el hecho en sí mismo cumple los principios éticos más elementales.

Puede argumentarse que la confianza es fundamental para el ejercicio del poder y que nadie mejor que una persona cercana, en quien delegar la representación. Existen, no obstante, limitaciones evidentes a esta práctica tan extendida y no hace falta recurrir a las tan comentadas de igualdad de mérito y capacidad, para reconocer que esta práctica está excesivamente utilizada. A lo largo de los años he sido testigo de numerosas acciones que no tenían en cuenta las reglas más elementales de la lógica y que atentaban contra la justicia y el sentido común. La historia reciente está preñada de ejemplos y para enumerar uno que conocí de cerca es el que narra el escritor catalán Jordi Amat en un libro de recomendada lectura "El hijo del chófer". Se trata de un ejemplo evidente de cómo puede llegar a confundirse el ejercicio del poder con los intereses particulares, mezclado con una evidente psicopatología por parte del protagonista.

Pueden mirar a su alrededor y comprobarán decisiones inexplicables en el quehacer diario de nuestras instituciones, decisiones que socavan el interés por la política y la participación de los ciudadanos en la vida pública. La autoridad no se ejerce venciendo sino convenciendo, como nos recordó Miguel de Unamuno (1864-1936) en la famosa conferencia en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca en 1936. La práctica diaria del ejercicio del poder, con toda su reglamentación y los enormes imprevistos que se presentan en la vida (véase el ejemplo de la pandemia vírica actual), hacen aún más difícil el reconocimiento de las irregularidades. Además, el tiempo actúa como un bálsamo que permite olvidar las pequeñas o grandes injusticias, cuando no debería ser el caso. Podemos alegar que siempre existe la Justicia (con mayúsculas), pero también aquí convergen lógicos inconvenientes, de los que no es menor la demora y la falta de conocimiento en general, sin olvidar la vieja máxima de "Pleitos tengas y los ganes". De esta forma, solamente nos quedará aceptar las decisiones, aunque nunca podrán superar la capacidad de no compartirlas. Afortunadamente existe la posibilidad del voto, ejercida libremente cada cierto tiempo y que permite modificar el nombre de nuestros representantes.

No, como les decía, gobernar no es tarea fácil, lo saben bien quienes lo hacen. Especialmente cuando las circunstancias que nos rodean son tan intensas y variables, cuando la situación económica no acompaña o cuando el acuerdo entre diferentes sensibilidades resulta complicado. Pero existen aspectos que deberíamos tener siempre presentes, uno de los cuales es lo que en inglés se denomina "accountability" y que podríamos traducir por "rendir cuentas". En nuestro medio estamos poco acostumbrados a los balances y a explicar cada una de las decisiones tomadas. Y especialmente en el medio político parece que esta presentación de cuentas no sea necesaria o, en todo caso, basta con unas sencillas explicaciones. La revista "The Lancet" acaba de publicar una revisión crítica de ámbito mundial "The Lancet Commission on lessons for the future from the covid-19 pandemic" https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(22)01585-9, cuyo primer firmante es el prestigioso economista Jeffrey D Sachs, formado en Harvard y actualmente en la Columbia University de Nueva York, donde se revisan los principales errores cometidos por los gobiernos durante el desarrollo de la pandemia. No basta con leer el informe y archivarlo. Cada responsable implicado debería tomar buena nota de los fallos cometidos y emprender acciones para corregirlos. Vean solo algunas frases del resumen de la publicación: "Demasiados gobiernos no se han adherido a las normas básicas de racionalidad institucional y transparencia, demasiadas personas, a menudo influenciadas por la desinformación, han faltado al respeto y protestado contra las precauciones básicas de salud pública, y las principales potencias del mundo no han colaborado para controlar la pandemia". Destaquemos que en el artículo aparece un único autor en representación de un organismo español, el Instituto de Salud Global de la Universidad de Barcelona, y su nombre es Jeffrey V. Lazarus.

La pandemia que aún perdura es un ejemplo magnífico para rendir cuentas. Retrasos en las decisiones, obstrucciones legalistas, residencias de ancianos, agobios en los centros de salud y en los hospitales, falta de material de protección, etcétera. ¿Dónde están las comisiones de investigación locales, autonómicas o estatales para revisar lo ocurrido? Una nueva campaña de vacunación se anuncia pero me gustaría detectar simultáneamente una dosis triple de "accountability". Quizás con un pequeño porcentaje del dinero utilizado en los traspasos futbolísticos del verano podrían articularse los primeros pasos para esta acción tan necesaria. Mientras ello ocurre, cerremos los ojos e hinquemos las rodillas para escuchar el "Lacrimosa" de la Misa de Réquiem en re menor, K. 626, de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Aunque la obra fue culminada por su discípulo Franz Süssmayr (1766-1803), todo parece indicar que este número, "Día de lágrimas aquel en que resurja del polvo para ser juzgado el hombre reo", se debe al maestro y no al alumno. En cualquier caso, sirva también como ejemplo de una obra interrumpida por el fallecimiento del autor y que sus contemporáneos supieron finalizar.