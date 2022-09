Putin y su destrucción

La ambición de Vladimir Putin, seis meses después de su invasión de los territorios fronterizos de Ucrania –no ha conseguido más–, sigue paralizando el mundo. Esa OTAN (los países agrupados en la Organización del Tratado del Atlántico Norte) que tanto amagó con defendernos de las amenazas rusas se ha callado y no responde como tal a la destrucción de un país que ha solicitado su ayuda. Algún día caerá Putin, esperemos que pronto, pero de momento ya ha destruido muchas vidas, muchos bienes, ha sembrado el hambre de muchos necesitados del mundo, ha confinado a millones de rusos… Mientras tanto la cúpula de la organización de defensa occidental, que nació para protegernos del poder soviético, parece desaparecida. Al tiempo el balance de destrucción del ejército ruso es abrumador. Se calcula que se necesitarán unos 200.000 millones de dólares para la reconstrucción de lo ya destruido, además de la restauración del comercio y el orden económico mundial. Seis meses y la guerra parece que será larga. El economista Ramón Tamames, catedrático y académico, decía en el foro de La Granda, Avilés, que "la guerra no acaba porque es un negocio", al tiempo que advertía que "no existe política de Europa, la marcan desde el Pentágono" (https://www.lne.es/aviles/2022/08/31/tamames-crisis-anuncian-mediocre-guerra-74716516.html).

Son unos 5.600 civiles los muertos confirmados, más de 350 de ellos niños, los combatientes ucranianos casi 10.000 y 25.000 los rusos. En los despachos no consta ninguno. Fuentes de la ONU (Organizanización de Naciones Unidas), estiman mucho mayor la cifra de ucranianos víctimas de los indiscriminados bombardeos realizados por las fuerzas dirigidas por Putin. Son decenas los millones de refugiados que han tenido que huir de su país y miles los millones de afectados en el mundo por la falta de alimentos. Los edificios destruidos –viviendas, escuelas, hospitales…– son unos 130.000 y casi 25.000 kilómetros de carreteras y caminos han sido fuertemente dañados. Además, estaciones y vías ferroviarias, campos fértiles, granjas y establecimientos agrícolas, factorías industriales y cualquier fuente de vida de los territorios ocupados. Es decir, poblaciones prácticamente destruidas, arrasadas. Ese es el modo del dictador ruso de salvar a los ucraniano del "fascismo que los gobernaba y oprimía". En medio de esa barbarie la ONU negocia la salida de unos cuantos barcos cargados de cereales para paliar el déficit producido en el comercio de algunos países occidentales, la OTAN promueve medidas aisladoras para los rusos y el ejecutivo del Kremlin y la Unión Europea discute el modo de conseguir no deteriorar el bienestar de sus habitantes. El desastre es tan monumental que recuerda situaciones de la gran guerra mundial, con industrias armamentísticas en alza mientras asoma la hambruna por el tercer mundo, los grandes productores de materias primas y combustibles siguen fuera del sistema democrático. Un panorama poco esperanzador cuando se cumplen 31 años del intento de golpe de Estado, fracasado en los últimos días de agosto de 1991, contra el recién fallecido Mijail Gorbachov. Fue el comienzo de la desmembración del estado soviético con la independencia de Ucrania y otras pequeñas repúblicas de la órbita de Moscú. La conspiración fue calificada entonces por el primer presidente de la Ucrania independiente Leonid Kravchuk –también fallecido recientemente– como "el funeral del Imperio" y tres lustros más tarde Vladimir Putin dijo que el colapso de la Unión Soviética fue "la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX". Hoy él es el organizador de otra gran catástrofe mundial.