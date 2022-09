Consecuencias de "topar los precios"

Cuando se produce el control de precios de los alimentos, tarde o temprano, lo que se produce es escasez. Tanto por la oferta como por la demanda se van a producir graves problemas debido a distorsiones en el mercado. Por ejemplo, si el gobierno pone un tope de precio a 3 euros a un alimento que en condiciones normales se vende a 7, los productores e intermediarios seguramente decidirán que no les merece la pena trabajar a pérdidas. No hay decreto capaz de obligar a nadie a sembrar patatas si las cuentas no les sale. Si esto lo aplicamos a cada elemento de la "cesta básica" ocurriría algo similar, con la consecuente retracción de la oferta generalizada, es decir, escasez. La alternativa, sería que el gobierno abonara a los intervinientes la diferencia entre los tres euros topados y los siete de precio real de venta, lo que recalaría negativamente en las cuentas públicas, ósea, más déficit y más espiral de inflación. En éstas, las grandes distribuidoras, que manejan márgenes muy reducidos de dos céntimos promedio por producto siendo su negocio la alta rotación, intentan salvarse de la quema importando calidades inferiores, convirtiendo al pequeño comercio en los primeros damnificados. La intervención de los precios también son un problema por el lado de la demanda. Habrá personal con capacidad monetaria que comprará los productos baratos para hacer negocio en el mercado negro, otros acapararán lo más posible por temor a las restricciones. En definitiva, lo que se conseguirá es que se incremente la demanda sobre una oferta cada vez más deprimida con efectos muy negativos sobre la estructura competitiva del mercado y, por tanto, en los consumidores. ¿Y que ocurre en estas circunstancias? Pues, cuando se tiene poca oferta y mucha demanda, al final lo que ocurre es que aparecen las colas. Es decir, gente que quiere lo mismo que no hay para todos. Y cuando no hay para todos, porque los primeros de la fila son los que pillan los escasos productos y el resto no, pues una de dos, o lo compras en el mercado negro a otro precio, o dos, el gobierno lo reparte según su criterio (el Estado se convierte en patrón), y eso se llama: racionamiento. Esa es la cadena natural del control de precios, en cualquier país del mundo, en cualquier siglo presente y pasado. Si alguien se volviese loco y aplicase una medida estatalista como ésta, las consecuencias serían, sin ambages, la cartilla de racionamiento. Albergo la esperanza de que esto no llegue a ocurrir, pero es importante tener en cuenta las consecuencias de un escenario que ya es realidad en países hermanos de Sudamérica. Lo que si está claro es que se está trasladando a los ciudadanos un mensaje de que las grandes superficies y el comercio en general son unos estraperlistas codiciosos. Cuando realmente los productos que van desde la semilla en el campo hasta comerlos frescos en nuestras mesas pasan una larguísima cadena de valor: la plantación, el tratamiento en el campo, la recolección, el almacenamiento y embalaje en destino, la logística del transporte al por mayor, la distribución al por menor, la puesta en venta, los costes de los insumos, el tarifazo eléctrico, las pérdidas por mal uso o por caducidad, etc. Todos esos pasos tienen un coste productivo y un impuesto asociado, lo que produce que los precios se multipliquen. Lo cierto es que es que quien más se lucra de la larga cadena de valor es el gobierno que introduce impuestos en todos los eslabones de esa cadena. De una fruta que se vende en el mercado, el 40% de su precio viene de los impuestos encadenados. Los gobiernos no pueden bajar los precios, eso es falso. Cuando te dicen que topan los precios, lo que se hace es intervenirlos proyectando la diferencia hacia el futuro. Los gobiernos lo que si pueden hacer es subir los precios, simplemente aumentando los impuestos. La mejor manera de mantener unos precios asequibles con incidencia vital para las clases más humildes es aplicando acciones favorables sobre la competencia, tales como bajar el IVA a los alimentos y suprimirlo a los básicos, un plan hidrológico eficiente, soberanía energética más barata, minimizar el intervencionismo, promover la innovación del sector agrario, apoyar al producto local y “topar” el despilfarro público.