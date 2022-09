El pasado fin de semana Carlos Alcaraz se convirtió en el jugador más joven en llegar a número 1 del tenis mundial masculino con 19 años y cuatro meses. Su meteórica ascensión a la élite mundial ha sido espectacular, con un tenis prodigioso que todavía está en evolución. Con una fuerza mental impropia de su edad nos recuerda a Rafa Nadal, y con su estilo de juego también se parece a Roger Federer –¡menuda combinación!–, el resto de los tenistas ya tiemblan.

Desde una perspectiva internacional España se asienta en la élite del tenis, con otros jugadores que han marcado época. Desde Arantxa Sánchez Vicario, a Rafael Nadal, pasando por Garbiñe Muguruza, Carlos Moyá y Juan Carlos Ferrero, a la postre entrenador de Carlos Alcaraz. Seis números 1 que llevan España en la solapa, o en las manos, los pies y la cabeza. El deporte español nos da muchas alegrías y un reconocimiento internacional impagable. La imagen de España como país de deportistas con talento se asienta en el mundo y me atrevería a decir que no hay mejor tarjeta de presentación internacional que nuestro deporte.

Es difícil no dejarse llevar por la euforia del éxito de nuestros deportistas. Yo he pasado días y noches pegado a la televisión, la pantalla del ordenador y del móvil, o en directo, en algún circuito, campo o estadio del mundo. He gritado con Rafa Nadal en Roland Garros o en Wimbledon y con Fernando Alonso, mi paisano, en Interlagos en 2005. Me enamoré del tenis viendo a Arantxa Sánchez Vicario con 17 años ganar Roland Garros contra la número 1 del mundo Steffi Graff. La pasión por el deporte, por nuestros grandes deportistas que nos acercan al éxito por asociación, nos hace vibrar y sentirnos mejor con nosotros mismos. En sus éxitos nos vemos reflejados y por unos instantes somos felices y soñamos. Todo es posible. Quién no se acuerda de esos fines de semana mágicos (siempre pasa en fin de semana, ¿verdad?) en los que gana tu equipo, Rafa Nadal conquista otro grand slam, Marc Márquez gana una carrera y Mireia Belmonte se colgaba otra medalla mundial. La explosión de endorfinas es brutal y por momentos todo está perfecto. Hasta el próximo fin de semana donde volveremos a sufrir y nuestras ilusiones se renuevan.

Son tantos nuestros deportistas que han llegado a la cima del deporte mundial que enumerarlos aquí sería largo. Desde deportes colectivos como el fútbol, baloncesto y balonmano en donde las selecciones españolas han conquistado el mundo; a deportes individuales, como el golf con Severiano Ballesteros (DEP), Jon Rahm; ciclismo con Miguel Indurain, Alberto Contador, Alejandro Valverde, Joaquim Rodríguez; Fórmula 1 con Fernando Alonso; Motociclismo con Ángel Nieto (DEP), Marc Márquez, Jorge Lorenzo, Jorge Martínez "Aspar" y muchos más que ganaron campeonatos mundiales; triatlón con Javier Gómez Noya; karate con Sandra Sánchez; bádminton con Carolina Marín… La lista sigue.

Los valores universales del deporte como el sacrificio, trabajo en equipo, afán de superación, disciplina, respeto a las reglas, igualdad, tolerancia y perseverancia, nos enseñan a buscar la mejor versión de nosotros mismos. Nuestros deportistas, druidas de nuestras endorfinas, nos inspiran con su ejemplo y nos encienden con su pasión. No hay mejor remedio para un día triste que ver a uno de los tuyos ganar. Es un ritual de confirmación en la que mi creencia en la capacidad humana para superarse y hacer lo correcto se renueva. Carlitos, ahora también te va a tocar a ti la responsabilidad de hacer mis fines de semana apasionantes. ¡Felicidades!