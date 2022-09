Goyeneche en el Antón

El Centro de Escultura de Candás, Museo Antón, acoge hasta el 6 de noviembre la exposición "El espacio habitado" de la artista cántabra Arancha Goyeneche. Se trata de un proyecto específico para las salas del Museo con obras representativas de su producción más reciente. Las tres salas del Museo Antón se han visto ocupadas por una selección de obras, instalaciones en su mayor parte que, mediante un singular tratamiento de los volúmenes, de la iluminación y de los colores, interfieren en los espacios, involucrándonos.

Arancha Goyeneche ha sido galardonada con el Premio Artes Plásticas del Gobierno de Cantabria y está presente en Ferias de Arte Internacional como Arco2021 respaldada por Galería SET de Valencia. Próximamente mostrará nuevos trabajos en la Galería Llamazares de Gijón.

En la exposición que podemos disfrutar en Candás se advierte una progresiva deriva, desde la pintura, hacia ámbitos de la instalación artística y la escultura, permitiendo obtener una visión amplia de los diversos registros plásticos de la autora, como la serie "Look at my window", de 2019, formada por piezas bidimensionales destacables por la vibración cromática y efectos ópticos provocados por sus rítmicas composiciones de vinilo adhesivo o, "Pintura con pedestal", 2019-2022, una de sus series más recientes, en la que piezas tridimensionales ensambladas, geométricas y cromáticas, se apodera del espacio, habitando físicamente con el público.

Desde hace tiempo, este carácter inmersivo y ambiental, viene caracterizando sus propuestas, especialmente en las piezas de luz como las que también podemos disfrutar, obras envolventes y especialistas, cuyos títulos "El deshielo" y "Después de la tormenta", se refieren a una de las fuentes de inspiración y creación para la autora: la Naturaleza.

Su arraigo con la tierra propicia que muchos de sus trabajos estén conectados e inspirados en el entorno natural, favoreciendo que percibamos sus obras como paisajes de interior, como lugares para contemplar o como recorridos propiciatorios para vivir experiencias sensoriales.