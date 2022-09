La pandemia del covid-19 no será más una amenaza… si actuamos hoy

Es difícil imaginar que hace solo dos años había implementadas restricciones de movilidad y que el distanciamiento social era la norma. Sin embargo, lo que era una dura realidad para todos se ha convertido en algo del pasado… o eso creemos.

La población general ha asumido que la pandemia del covid-19 finalmente ha terminado. El levantamiento de las restricciones de salud pública, la disponibilidad de vacunas contra el covid-19 en la mayoría de los países e incluso la frecuencia habitual de vuelos, sugieren que la normalidad ha regresado. Sin embargo, cuando el invierno se acerque y pasemos más tiempo en espacios interiores, ¿cómo evitaremos los errores generalizados en la prevención y la práctica básica de salud pública que dieron lugar a la pandemia como una amenaza de salud pública? ¿Cómo impulsaremos un cambio de paradigma radical en la percepción general de la pandemia para que nuestras acciones no sean reactivas sino proactivas? Y, por último, ¿cómo protegeremos a las poblaciones especialmente vulnerables y marginalizadas, para garantizar que, junto con la economía, puedan prosperar? Estas preguntas, junto con muchas otras, son las últimas que se abordan en el informe de la comisión de covid-19 de "The Lancet", publicado en septiembre de 2022.

El primer informe completo es el resultado de dos años de diligente trabajo realizado por un grupo diverso compuesto por 28 de los principales expertos mundiales en políticas públicas, gobernanza internacional, epidemiología, vacunología, economía, finanzas internacionales, sostenibilidad y salud mental, con 11 grupos de trabajo globales que incluyeron a más de 100 colaboradores. El informe sintetiza la evidencia recopilada sobre la pandemia del covid-19 y presenta los análisis epidemiológicos y financieros más novedosos. El documento completo proporciona pasos prácticos, incluidas 11 recomendaciones, para garantizar que el covid-19 ya no sea una amenaza para la salud pública y que los países puedan mantener las tasas de infección a un nivel bajo. Finalmente, el documento también reitera cómo tales escenarios son posibles si todos los miembros de la sociedad, desde las poblaciones más frágiles hasta los responsables en políticas de salud, responden a este llamado de atención con acciones significativas.

Sin embargo, cuando hablamos de "acciones significativas", ¿qué entendemos por ello?

En su definición más simple, estas son acciones que, cuando se llevan a cabo de forma acumulativa, aseguran la protección contra el covid-19, incluso en las poblaciones más vulnerables. Esto incluye, en primer lugar, anticipar lo que pueda ocurrir en base a la evidencia y las experiencias pasadas. Un ejemplo de ello sería la elaboración de un plan de respuesta y preparación que exigiría una amplia cooperación multilateral entre regiones. En segundo lugar, requiere delinear y ejecutar acciones preventivas concretas y transversales, como, por ejemplo, la acumulación de un alto número de dosis de vacunas de refuerzo para los meses de invierno. Finalmente, todo ello implica compartir regularmente información relevante y actualizada con la población en general, por ejemplo, a través de la presentación de un plan de acción del covid-19 comprensible para la población no experta y accesible a través de un sitio web seguro vinculado a las autoridades sanitarias.

Algunos podrían argumentar que tales acciones ya se han llevado a cabo, como la implementación de una política de uso de mascarillas o la inmunización general de la población. Sin embargo, hay algunas deficiencias importantes. Si bien las mascarillas ayudan a reducir el riesgo de transmisión del virus, las normas en relación a su uso varían sustancialmente entre regiones y no todas las personas las usan correctamente. Usemos el aeropuerto de Barcelona, por el que acabo de transitar, como ejemplo. No se requiere el uso obligatorio de mascarillas dentro de sus instalaciones, aunque, no obstante, los viajeros deben llevarlas puestas durante el vuelo (excepto mientras comen o beben, por supuesto). Este grado de inconsistencia y confusión con respecto al uso de mascarillas contribuye a una menor eficacia en la protección contra la infección por covid-19.

Luego, en lo que respecta a la inmunidad de la población, ya sea por infección o vacuna, la transmisión generalizada provoca imprevisibilidad en la capacidad de respuesta general a la pandemia. Esta estrategia puede ayudar a evitar que los sistemas de salud se vean abrumados, pero pasa por alto una posibilidad real y preocupante... una mayor adaptación y más rápida del virus SARS-CoV-2. Este escenario podría tener efectos desfavorables para la población. Solo necesitamos recordar la aparición de las variantes alfa, delta, beta y ómicron. La mayor transmisibilidad y el escape inmunitario de anticuerpos, así como una mayor patogenicidad, fueron solo algunas de las características principales que provocaron un aumento en las tasas de infección. Del mismo modo, la imprevisibilidad puede desencadenar repercusiones que afecten tanto a los esfuerzos de salud pública realizados hasta la fecha, como a la economía en general. De hecho, algunos estudios han concluido que la economía aún podría enfrentarse a desafíos, a pesar de la provisión de vacunas, si la imprevisibilidad sigue siendo una constante en los próximos meses.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, el Informe de la Comisión de covid-19 de "The Lancet" no podría haber llegado en un mejor momento para dar un toque de atención a países como España. Hay mucho margen de mejora con respecto al enfoque a largo plazo de la gestión de la pandemia de covid-19. En concreto, el país podría llevar a cabo tres propuestas iniciales para empezar a generar un impacto significativo en toda la población. En primer lugar, el Ministerio de Sanidad español podría concebir una nueva estrategia covid-19 actualizada en línea con las recomendaciones de la Comisión de covid-19 de "The Lancet" para aprovechar las lecciones aprendidas en relación a las comunicaciones en materia de salud pública y la participación ciudadana.

Actualmente, el sitio web oficial del gobierno para el covid-19 continúa presentando un plan de vacunación desactualizado (hasta junio de 2021) y desprovisto de información relevante. En segundo lugar, las autoridades podrían combinar y agilizar los esfuerzos relacionados con el testeo de covid-19, la comunicación y la vinculación a la atención sanitaria para llegar a los miembros más marginados de nuestra sociedad. Sin embargo, también será necesaria la coordinación con organizaciones no gubernamentales y de la comunidad y el apoyo adicional de los medios de comunicación, investigadores y otras partes interesadas para implementar con éxito dichos programas de vacunación contra la covid-19. Finalmente, las farmacias podrían y deberían desempeñar un papel más activo para la campaña de vacunación de este invierno, especialmente si surge una nueva variante.

Si una amenaza importante para la salud pública está en el horizonte, no será la pandemia del covid-19, sino la creencia equivocada de que no podíamos hacer más.