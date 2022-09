Un candidato para sellar la herida de Gijón

Los socialistas asturianos se enfrentan en Gijón y Oviedo, los dos principales concejos asturianos, a procesos de primarias con circunstancias bien distintas, pero ambos casos evidencian la existencia de sensibilidades que matizan la visión del aparato oficial del partido. Lo ocurrido en Gijón es muy relevante: es inusual que la militancia fuerce unas primarias para desbancar a un dirigente en el poder de manera expresa sin confrontar otro candidato alternativo.

El PSOE es consciente de que en Gijón se han tensado más de lo necesario las discrepancias internas. Para llegar a este resultado predecible mejor se hubiese buscado una salida pactada, pero para ello hubiera sido necesario una voluntad por parte de Ana González de asumir la debilidad de su situación. Ahora a los socialistas únicamente les cabe recomponer el escenario y tratar de arreglar los destrozos de cara a las próximas elecciones ya cercanas.

Ayer seguían las conversaciones en la agrupación socialista gijonesa para tratar de presentar un candidato o candidata de consenso mayoritario, para evitar la imagen de una confrontación entre dos facciones irreconciliables. El hecho de que haya conversaciones ya es en sí significativo, pero el posible acuerdo quizás no llegue hasta el último momento.

La posibilidad de que, tras el varapalo, la Alcaldesa dimita antes de agotar el mandato, ha estado sobre la mesa en las hipótesis en círculos socialistas, pero quizás eso prolongaría hasta mayo la sensación de crisis sin solución en el partido. Salvando las distancias, esa situación ya se vivió en el ámbito regional, cuando Javier Fernández coexistía como presidente del Principado, siendo ya Barbón secretario general y era conocido que sería el candidato autonómico. Ese ha sido uno de los mensajes trasladados por dirigentes regionales del PSOE a los correligionarios gijoneses, para que traten de cauterizar las heridas internas.

El riesgo de perder la alcaldía en las próximas elecciones municipales es cierto y más si la opción de Carmen Moriyón regresa. La duda está en si la factura de Gijón se termina pagando solo en casa o parte alcanzará a Adrián Barbón. El líder del PSOE asturiano midió mal la lectura de sus declaraciones a la hora de referirse a lo que ocurría a Gijón. Era indudable que debía respaldar a Ana González (es la Alcaldesa, ¿qué efecto habría tenido la tibieza en ese apoyo?), pero quizás dibujar lo que ocurría en Gijón como un mero "barullu" (por muy gráfica que sea la expresión para el asturiano de a pie) era subestimar lo que estaba ocurriendo. Puestos a pensar usar ese calificativo, la caída y auge de Pedro Sánchez fue la madre de todos los "barullos". ¿Cómo habrían interpretado los sanchistas si el entonces presidente de la gestora, Javier Fernández, hubiese calificado así lo que sucedía entonces en el PSOE?

En Oviedo, la Ejecutiva de la AMSO no ha sido capaz de presentar una única candidatura a las primarias, lo que evidencia la fragmentación interna en el PSOE ovetense. Sobre la mesa están las opciones de la exdirectora general de Industria Rosana Prada y del exconcejal Carlos Llaneza, que previsiblemente formalizarán su aspiración a las primarias el lunes y el martes. Hubo intentos de atraer a figuras como el eurodiputado Jonás Fernández para que fuese cartel electoral, pero sin éxito. Queda la duda de si aún se planteará una tercera candidatura (en medios socialistas se da como poco probable que Wenceslao López concurra, aunque podría hacerlo alguien de su sintonía), por lo que es posible que las primarias en Oviedo acaben siendo cosa de dos. Ni Prada ni Llaneza parten con respaldo explícito del aparato y, de hecho, representan dos perfiles bien distintos, lo que quizás da más interés a la pugna. Quizás la presentación de avales sea un primer indicio para comprobar la fortaleza de cada candidato.

Al PSOE hay que reconocerle una enorme capacidad de recomposición interna tras las disputas, quizá mayor que la de ningún otro partido. Pero tampoco hay que excederse en el optimismo. Al clima nacional y el desgaste del gobierno de Sánchez hay que sumarle también otros condicionantes relativos al escenario económico que hacen germinar la crítica interna. Pero lo que es innegable es que el PSOE asturiano afronta una nueva etapa, superada la "pax barbónica" establecida tras la victoria del sanchismo, en la que se dibujarán grupos internos que condicionarán equilibrios. Que no todo está bajo el guion que desearía la FSA ha quedado evidente en Gijón y Llanes, también en Oviedo. Aunque sea un apunte ajeno a esto, las declaraciones del que fuera secretario general del PSOE de Avilés Álvaro Álvarez afeando a la dirección regional del partido su falta de respaldo son también expresión de descontentos por deficiencias en el tacto interno (de ese discreto, no público y vaticano al que Barbón suele referirse). En cualquier caso, este nuevo marco no tiene por qué suponer merma de liderazgos regionales. De hecho, gestionar con acierto la diversidad es signo de los tiempos, ¿no? Gobernar la unanimidad está al alcance de cualquiera.