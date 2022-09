La paradoja de buscar y encontrar la felicidad

Sentirse infeliz es un fracaso social. Un fallo colectivo. Para una sociedad que vive apiñada como es la humana el hecho de descarriar a uno solo de sus miembros debería ser un motivo de vergüenza por sí mismo. Pero nadie se pone colorado ante la infelicidad de un ser humano particular. El problema en sí está en definir qué es la felicidad porque es un elemento demasiado anguloso y que tiene unas particularidades tremendamente subjetivas. Depende de la visión particular de cada uno. Al final, para una gran mayoría la felicidad es poder huir de la temida ansiedad. No tener miedo por nuestra propia seguridad. Pero también influyen otro tipo de factores.

Recientemente, un grupo de profesores de psicología de la universidad de Castilla-La Mancha realizaron un estudio sobre la relación entre la felicidad y la calidad de vida entre la población española. A primera vista deberían estar estrechamente relacionados. No hay demasiadas sorpresas. Lo están. Pero estos investigadores encontraron algo llamativo. Por norma general, la gran mayoría de los estudios realizados hasta ahora ligaban a la felicidad con la situación económica individual y colectiva, y también con lo laboral. En menor medida se tenían en cuenta otro tipo de aspectos como el del lugar de residencia, que sí que han tenido en cuenta en este estudio. Tanto que descubrieron que las relaciones con el vecindario son fundamentales, esenciales para poder tener una buena calidad de vida. No obstante, la situación económica y la familiar siguen siendo esenciales para alcanzar la felicidad. El problema de todo esto es que vivimos en un mundo que no quiere que seamos felices, que nos bombardea constantemente para evitar que alcancemos el nirvana. Todo es sumamente angustioso. Primero fue la pandemia; luego un volcán del que supimos hasta qué tipo de calzoncillos usaba; luego la guerra en Ucrania, un drama del que nos quieren hacer ver que tiene unas consecuencias que escapan totalmente a nuestro control; y, ahora, estamos angustiados porque nos dicen que viene una crisis económica de las gordas como consecuencia de casi todo lo anterior (parece ser que el volcán no ha tenido la culpa) y que no vamos a tener dinero ni para calentarnos durante el crudo invierno que ya comienza a asomar por la ventana o que no vamos a tener dinero para pagar la calefacción. Los avisos están bien porque permiten ponernos en acción, pero la angustia y la ansiedad constante suele tener el efecto totalmente contrario, el de paralizarnos. Pero hay personas que se pasan la vida persiguiendo la felicidad absoluta sin lograrlo. Hasta ahora la mayor parte de los estudios psicológicos señalan que aquellas personas que suelen evaluar su vida como feliz, en las escalas subjetivas mediante las que se suelen medir este tipo de estados de ánimo, son realmente las menos felices. El asunto, polémico porque deja en clara evidencia la ineficacia de ciertas escalas de medida, lo han estudiado con una mayor profundidad las psicólogas Felicia K. Zerwas, de la Universidad de Berkeley en California y Brett Q. Ford, de la de Toronto (en Canadá) en un estudio publicado en la revista especializada "Behavioral Science" y en el que recogen lo que denominan "la paradoja de buscar la felicidad". Ahí va. Uno de los modelos más populares para definir el camino psicológico hacia la felicidad es el conocido como el modelo cibernético –no por las máquinas tengan nada que decir en esto, se llama así porque es un modelo de procesamiento similar a los informáticos– en el que la persona establece una meta; una regulación para reducir los desajustes entre el estado actual y el objetivo; y un seguimiento para ir corrigiendo los continuos desajustes entre esos dos estados. Parece sencillo, pero no lo es porque por el medio siempre se entromete la vida que nos lleva por unos caminos que son impredecibles. Sostienen las dos autoras que la tendencia a aspirar a la felicidad añade presión haciendo que la meta quede cada vez más lejos por culpa de la frustración que se pueda encontrar por el camino. Así que para ellos la felicidad y el camino para conseguirla puede llegar a ser contraproducente por centrarse demasiado en un objetivo que en realidad es tan difuso como la vida misma. Experimentan esas emociones negativas aun cuando en verdad están siendo felices. La moraleja de esta paradoja es que la felicidad es tan subjetiva que depende de lo que sienta cada uno en cada momento. No hay razón alguna para perseguirla, hay que ir a por ella sin presión, como si no estuviera allí. Y que ser infeliz es un fracaso social.