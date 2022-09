Paradojas y placeres solitarios

La pandemia inspiró un nuevo orden basado en la tristeza depresiva. Me harté de leer páginas de publicaciones americanas sobre la alimentación en soledad y sus inconvenientes. Del anhelo por reunirse en torno a una mesa con amigos, familiares o simplemente conocidos. En una de ellas encontré un aforismo, "eres lo que comes", que ha acabado por convertirse casi en axioma en las sociedades obsesionadas con la nutrición. Siempre pienso que los desfavorecidos que no se nutren y pasan hambre tienen otras razones para obsesionarse mucho más justificadas. Pero yo leía entonces cómo en los supermercados, especialmente en los barrios de clase media, comprar comida se ha convertido en un experimento científico. En España, y con la inflación, no deja de ser en un experimento de supervivencia. Las personas pasan horas mirando las etiquetas de consumo, contando los carbohidratos, las proteínas y las vitaminas y evaluando si el alimento es orgánico, natural u holístico.

Desafortunadamente, explicaba el autor del artículo, este era solo un lado de la paradoja.

Los días de trabajo desestructurado significan apetitos indisciplinados. Por poner un ejemplo que conozco de cerca, cualquier periodista que haya vivido otros tiempos menos reglados y burocráticos que los de las redacciones de hoy sabrá perfectamente a lo que me refiero. Puede que seamos quisquillosos a la hora de contar el contenido de proteínas y carbohidratos de los alimentos, pero no somos reacios a llamar comida a cualquier cosa cuando se trata de la primera necesidad.

El tiempo para gastar en la cocina cada vez es menor. La comida se está desocializando. En el hogar ya no flotan los aromas del sofrito ni el salteado crea una sinfonía de ruido. Leí también cómo la gente come mientras está haciendo otras cosas, apresuradamente, en puestos ambulantes o en inhóspitas barras de bar. Quienes van a la oficina no comparten el desayuno con sus seres queridos antes de salir de casa por la mañana. Es algo que ha sido desplazado de la rutina diaria. Los que viven lejos de sus familias caen vorazmente en la trampa de los fideos instantáneos. En Estados Unidos, muchos niños regresan a casa de la escuela, toman comida preparada de los estantes del frigorífico, la calientan en el microondas, y la zampan sin más.

Pero todo eso que redunda en verdad lo es únicamente en cuanto a la nutrición, la alimentación y las pautas sociales. La gastronomía, en lo que se refiere a la simple expresión cultural del placer, es otro cantar. En diversas circunstancias de la vida he aprendido a que cuando uno puede elegir comer consigo mismo prescindiendo de cualquier otra compañía se produce la mejor comunión entre comensal y plato. Algunas de mis memorables experiencias culinarias fueron solitarias. No siempre elegí la soledad pero he sabido sacarle partido en determinadas situaciones. En otras, corriendo hacia atrás en la memoria, preferiría no haber contado con compañía. Como en aquella ocasión en que recorrí sucesivamente un largo comedor poblado camino del servicio para expulsar en medio de escalofríos lo que acababa de comer y cuando, supuestamente repuesto, volví a la mesa entre la mirada aterrada de los comensales que me había visto abandonarla lívido, el camarero me sirvió la continuación y tuve que hacer el mismo viaje de vuelta al lugar donde había depositado el producto de mi primera descomposición. Entonces hubiera dado algo por estar solo y no acompañado en la comida: sufrir aquel trance horrible con la dignidad del ser herido sin miradas de compasión. Mi acompañante, seguramente lo hubiera agradecido.

Comer en soledad tiene inconvenientes pero también ventajas. A falta de conversación le permite a uno centrarse específicamente en la comida. Cuando viajaba sin compañía y comía solo no había teléfonos inteligentes para entretenerse. En la mesa, una vez examinada la copa y los cubiertos, memorizada la carta, elegido el vino, me ocupaba en imaginarme la cocina por dentro como si se tratara de una olla en ebullición. En cierto modo, era así. Más aún: un agobiante submarino, con la tripulación confinada en un espacio opresivo, gobernado por un líder despótico a punto de tener que sofocar una rebelión a bordo. Una tropa educada en la falta de respeto a los que, ajenos a su infelicidad laboral, esperaban afuera los platos. Entre todos hemos hecho un gran esfuerzo por redimir la imagen del cocinero hasta convertirlo, en muchos casos, en estrella rutilante del rock. Algunas de estas estrellas siguen gestionando cocinas con tripulaciones confinadas en espacios opresivos que luchan por salir a la superficie de vez en cuando. Cuando no quería imaginarme todo eso echaba mano de una revista o de un libro que había adquirido antes de entrar en el restaurante. O simplemente me dejaba embarcar con el recuerdo en un viaje a ninguna parte para hacer dulce la espera.

En nuestros tiempos contradictorios de apetitos indisciplinados y obsesión por las etiquetas de consumo resulta un privilegio sentarse cómodamente a una buena mesa pensando que el placer le corresponde exclusivamente a uno. Aunque el misantropismo gourmet pueda considerarse asimismo un acto financieramente irracional: comer solo normalmente le sale caro al cliente y también al restaurante. No me cuesta pensar en la más brillante gastrónoma solitaria de la historia, mi admirada M.F.K. Fisher, que en los cincuenta del siglo pasado decidió asumir con desenvoltura suficiente el papel de la mujer modosa en la mesa agradable de los uno o dos restaurantes buenos que conocía. Con la complicidad de los camareros que la atendían, sabiendo que dejaba buenas propinas, y no tenía inconveniente en pedir y beber ella sola un aperitivo y una botella de vino, captando la atención de los caballeros de la barra. "Desde tiempo atrás yo estaba convencida de que una vez aceptada la inevitabilidad del hecho de que hay que comer para vivir, debíamos ignorarlo y vivir para comer; proporcionalmente, claro", escribió en "Un alfabeto para gourmets". Pienso en Fisher, en cómo exprimía el momento y de él sacaba el mejor zumo. El que se puede obtener de una soledad bien planificada donde la única compañía sea la de la comida o del camarero que acude solícito a atender al comensal solitario.