Picasso en perspectiva

A Javier Marías, en recuerdo.

Cuando Carlos Gardel cantaba el tango "Volver" con letra de Alfredo Le Pera que decía "veinte años no es nada", pues ahora ya no son veinte sino cincuenta los años que han pasado desde la muerte del pintor malagueño Pablo Ruiz Piccaso. Por su importancia para el arte, no sólo del siglo pasado, sino para el tiempo venidero, hay seis países que lo recuerdan con variados actos durante todo un año.

Lo curioso de las informaciones al respecto es que en algunos de estos eventos los organizadores quieren aplicar "una perspectiva de género". Es decir, que ahora las cosas hay que verlas bajo el prisma de lo masculino o lo femenino, que eso eran los géneros hace un tiempo. Con los años y las diferentes tomaduras de pelo (ahora ni pelo hay), los eventos, los hechos, las situaciones están bajo el ojo censor del género. Incluso hay editoriales que mantienen una censura previa cuando solicitan textos. Cuidadín. No se vaya a sentir molesto algún gremio de un par de docenas de elementos. No de elementas, que ya tiene otra significación.

En la larga vida de Picasso (falleció a los 91 años), tuvo ocasión de conocer en profundidad los tres enemigos del alma según la Biblia: el mundo, el demonio y la carne. Pienso que en especial esta última, no porque la imagen que tenemos de él es la de un hombre de torso desnudo, más bien bajo, 1,63 metros, calzón flojo, un pincel en la mano y una mirada como dos leznas que te atraviesan. Sino por las siete mujeres con las que mantuvo diferentes relaciones: dos fueron sus esposas, la bailarina ucraniana Olga Khokhlova, con la que se casó en 1918, cuando él tenía 37 años y ella 27; y con Jaqueline Roque, ella tenía 34 años y él 80. Aunque su primer amor fue Fernande Olivier con la que mantuvo una relación desde 1904 a 1912. Entre 1911 y 1915 ocupó su inspiración la francesa Eva Gouel, que falleció de tuberculosis con sólo 30 años. Con Marie Thérèse Walter tuvo amoríos entre 1927 a 1936. Tal vez fue Dora Mar, de la que fue pareja entre 1936 y 1946, la más renombrada, a la que conoció en el famoso café "Les Deux Magots" de París (que tuve el gusto de sentarme donde ellos conversaban en ese restaurante), porque fue la que retrató en múltiples ocasiones. Además de otra colega llamada Françoise Gilot con la que tuvo relación de 1943 a 1953.

Cuando titulo Picasso en perspectiva es porque ahora hay lo que algunos pánfilos llaman revisionismo, llevado por esa manía de querer juzgar el pasado personal de algunos personajes con la vara de medir de la imbecilidad, la comparación, el género en perspectiva, el mundo actual y toda esa sarta de modernidades a la inversa; pues cada uno tiene o tuvo la vida privada que puede o pudo o le dejaron o aspiró a ella con diferentes resultados. Algunos acarrean en su zurrón un buen bagaje de calabazas (mi caso), otros presumen de sus conquistas, todo bajo la perspectiva de género, claro. Picasso era absorbente, dominador, genial y apasionado, que debía tener un magnetismo especial para mantener a las mujeres a su lado "como pájaros encerrados en una jaula" según él mismo afirmaba. Y así todo en adelante.

Querer mezclar creación artística y vida privada es confundir el culo con las témporas, que diría Camilo José Cela. A lo largo y ancho de la historia hay múltiples ejemplos de artistas que tuvieron una vida relajada, de sofá y lectura, y otros que se tiraron al río vestidos de domingo. ¿A quién representaba Picasso en su cuadro "Las señoritas de Avigñón"?, pues a cinco prostitutas de Barcelona que nos miran de frente con los ojos del autor. ¿Dónde se inspiró Henri de Toulouse-Lautrec más que en la vida de los lupanares de Montmartre, en París, donde el pintor, que por un accidente se quedó en poco más de metro y medio de estatura, se encontraba como pez en el agua? Aquel ambiente le influyó para pintar "El beso" entre dos mujeres. O el mundo del cabaret "El molino rojo". Sin olvidar a Paul Gauguin, un postimpresionista de vida agitada, que murió de sífilis. De joven hizo estudios para práctico de puerto; por medio de una amistad fue agente de bolsa. A los 25 años se casó y tuvo cinco hijos. Trabajó de vendedor de lonas en Dinamarca, pero no conseguía mantener a su familia. Así que se dedicó por completo a la pintura y acabaron echándolo de casa. Pero la crisis de 1882 lo dejó en la ruina, no vendía ni un cuadro. Fue a Panamá y Martinica donde tenía como marchante a un hermano de Vincent van Gogh. Hasta que en 1891 embarcó hacia Tahití. Y le pasó lo que a Marlon Brando cuando rodó allí "Rebelión a bordo", que el embrujo de Tarita le llevó al matrimonio no sin cientos de retrasos y discusiones. En Tahití Paul Gauguin abrió un estudio llamado "la casa del placer", que lo dedicaba casi totalmente a lo que el título dice. En uno de sus diarios afirma que se "había casado con una mujer llamada Teha’amana, que debía tener 13 años". "Las libertades sexuales" de la isla fueron su inspiración y su desenfreno.

Hablar ahora de perspectivas de género con respecto a la vida de Picasso es como reescribir el mundo, poner patas arriba a las emociones, desdoblar el placer para convertirlo en pecado. Corregir la vida de quienes ya no viven. Ignorar el arte solapándolo con la estupidez. Todo este evento cincuentenario de Picasso va dirigido por el ministro de Cultura del Gobierno de Sánchez, el bailarín en campaña, Miquel Iceta, que aparece con su homóloga francesa en una foto del diario "El Mundo", la cual, según "Onda Cero", tal parece que es la larguirucha cuentachistes Paz Padilla. Menudo año picasiano nos espera.