Maremágnum de vuelos

Cuando te tiras escribiendo todo un verano en una casa de aldea y permaneces con la ventana de tu habitación abierta, entonces, observarás como tu mollera agradece la luz del sol, como la brisa que sube del mar o la que baja de la montaña pone orden en la sustancia gris que guardas bajo la boina, hay más, aprenderás también, sin tú desearlo, a distinguir los zumbidos de los dípteros e himenópteros. Quizás sea ésta la enseñanza más interesante de tu encierro estival. Que, si me permiten, comparto con ustedes por si les resulta útil este conocimiento basado en la experiencia de convivir con los zumbidos de los insectos voladores.

Vamos a ello. Por orden de aparición, los primeros en violar mi espacio aéreo son los moscardones. Lo hacen de manera atropellada, se dan de leches contra los cristales, una y otra vez, hasta suenan los trompazos ¡clonc!, en sus cerebritos la transparencia no existe. Los moscardones son muy burros. Yo, en un alarde solidario, intento ayudarles, les atizo libretazos para que escapen por donde entraron y no queden atrapados en un territorio que de seguro los matará de inanición. Para reconocer el vuelo del moscardón recomiendo escuchen el interludio orquestal del mismo nombre de Rimsky-Korsakov. Lo clava. Es vuelo monótono y grave, repite compás hasta la desesperación y no parece que lleve su zumbido otro objetivo que molestar y descalificar a los seres que sobrevuela. El discurso de cualquier dirigente del PP es replica del vuelo del moscardón. Lo bueno es que ambas especies, moscardón y PP, carecen de aguijón. Mucho ruido y pocas nueces.

Turno de la avispa. Más espabilada. Vuelan a bandazos, ora a la izquierda, ora a la derecha, a veces tiran por el centro y otras lo hacen en tirabuzón. Pero con un objetivo claro: chupar lo que buenamente se pueda. Las avispas y los avispados saben por donde entraron y si no atina con la salida, sus compañeras le encuentran una que se llama poltrona. De su vuelo diré que su aleteo emite un sonido más agudo, casi musical, versátil melodía, a veces crees escuchar "La danza del sable" y otras el "Bolero de Ravel". Cuando las veo o las oigo sobre mi cabeza, el menda no baja la guardia, su aguijón hace pupa, si no andas al loro te lo mete doblado. Suele agazaparse entre los papeles. Uno va, mete la mano, confiado para coger el boli, y sale con una picadura que te pone los dedos como morcillas. Su vuelo, sus acrobacias aéreas y su marrullería, no sé, pero me evocan la estrategia del PSOE. Socialistas sí, pero de boquilla y de bolsillo.

Y en la hora del ángelus, no fallan, la pareja de velutinas, también se las conoce por avispas tigre, asesinas o asiáticas, me visitan. Entonces hago el don Tancredo, ni un pelo muevo mientras oigo su vuelo, que suena a un caza Stuka de los nazis bombardeando Inglaterra. Bromas con ellas, las menos. Hasta que no las veo salir por la ventana, no me tranquilizo. Por lo visto las colmenas de abejas de toda la vida están siendo exterminadas por las velutinas. Bueno, no veo la necesidad de hacer extrapolaciones con la opción política que representan. Se distingue bien.

A Dios gracias, los insectos entran de uno en uno, si lo hicieran todas a un tiempo y se pusieran a zumbar a la vez, me largaría a escribir al Kalahari.