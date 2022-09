Gentes y cosas extraordinarias

Deambulo por lo que fue el barrio de mi infancia, y caigo en que existe una calle denominada Domingo García de la Fuente y que se halla situada entre un conjunto de rúas que llevan el nombre de personajes próximos a Xovellanos: Saavedra, Caveda, Argandona, Ceán Bermúdez, Fernando Morán Lavandera, Francisco de Paula. Lo peculiar de esta que llama mi atención es que García de la Fuente era mayordomo y administrador de Jovino, claro que no un mayordomo cualquiera, casi un igual. Como quiera que sea, que el Ayuntamiento lo haya emparejado con el resto de los nombres me produce una especial satisfacción.

Como también me la produce otro acontecimiento realmente extraordinario: José Luis Bermúdez, un vecino de Trasdacorda, San Tirso de Abres, puso de su bolsillo 25.000 euros para arreglar el puente que constituye el acceso principal a su localidad. ¡Poso la montera!

Pero no todos los sucesos fuera de lo ordinario son igualmente plausibles o, al menos, suscitan dudas. He aquí uno: la recaudación del IBI bate récords en Asturies, todos los ayuntamientos recaudan más. Ese dinero sale, evidentemente, de quien ha trabajado y ahorrado. Ahora bien, ¿en qué lo emplean los concejos? ¿Cuánto se despilfarra? ¿En cuántes caxigalines no se gasta? Es dinero del trabajo de los propietarios, no es que caiga del cielo.

Ocurre igual con el IVA: la recaudación de Hacienda ha subido un 47% en el último año. ¿La fuente? La misma, el trabajo de los ciudadanos. ¿El gasto? Más: las nóminas del Principado superarán, por primera vez, los 2.000 millones para el año que viene. ¿Estamos seguros de que esa inversión rinde frutos al cien por cien?

Y, finalmente: las mujeres son en la plantilla de la Administración autonómica 31.880, los hombres 11.691. ¿No es extraordinario que nadie del genus irritabile de los entregados a la denuncia de las brechas de género no haya realizado ningún género de comentario?