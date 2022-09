La absurda intolerancia

Los veteranos aficionados al fútbol sabemos que el Real Madrid se hizo grande a partir del fichaje por Santiago Bernabeu del talentoso jugador argentino Alfredo di Stefano, que elevó el nivel de calidad de la escuadra blanca hasta un grado de eficiencia desconocidos. Prácticamente lo ganaba todo "El Fenómeno" rioplatense que procedía del Millonarios colombiano, y estaba considerado el mejor futbolista de todos los tiempos. En todo caso, el más versátil porque tenía fuerza para iniciar el juego en la defensa propia, cruzar luego el medio campo conduciendo la pelota pegada al pie hacia la zona mas desguarnecida del equipo rival y, por último, rematar a gol con precisión homicida.

Los historiadores del fútbol nos cuentan que el fichaje de Di Stefano fue muy complicado, ya que se había convenido con el Barça que el futbolista sería alineado con una camiseta u otra, en una sucesión de temporadas alternativas. Al final, previa compensación, el genial argentino quedó en propiedad del equipo de Concha Espina. No pocos opinan maliciosamente que altos cargos de la dictadura franquista influyeron en la solución del conflicto. Y de ahí, seguramente, partió la leyenda sobre el favoritismo hacia el Madrid, primero de la burocracia franquista y después, ya en democracia, de los estamentos federativos, empezando por los árbitros. "Así, así, así gana el Madrid", se canta en los estadios cuando la grada percibe, o cree percibir, un trato de favor hacia los blancos.

Al cabo de los años se produjo un cambio en la relación de la grada con el equipo. Un jugador brasileño, de raza negra, se sintió insultado por algunos espectadores que profirieron gritos racistas contra él y contestó con una nota de protesta en los medios. La polémica trascendió y la directiva que preside Florentino Pérez se comprometió a identificar a los responsables de lo que pudiera calificarse como "delito de odio", y si resultasen ser abonados a expulsarlos de la entidad.

Los insultos racistas deben de ser erradicados de los estadios, sin contemplaciones, aunque, como dijo Rajoy, precisando alguna cosa. Recuerdo haber asistido a un partido de fútbol entre el Celta y el Deportivo, en Primera División. En el Deportivo se alineaba un internacional brasileño, de raza negra, Mauro Silva y en el Celta un internacional guineano de la misma raza, Engonga. Cuando Mauro Silva entraba en contacto con la pelota recibía insultos racistas de los hinchas del Celta y cuando lo hacia Engonga los insultos arreciaban desde la grada deportivista. No parece muy coherente la actitud. En realidad los insultaban por ser jugadores del eterno rival, no por ser de otra raza. No sé en qué parará todo esto, que es tan odioso como idiota. El Madrid de Di Stefano y de otras épocas no solía alinear jugadores de otra raza que no fuera la blanca. Hubo una excepción, el campeón del mundo brasileño Didí. No cuajó pese a su sensacional técnica, porque el exceso de fenómenos en el vestuario perjudica al colectivo. Ahora, en cambio, Vinicius y adláteres son la minoría mayoritaria en la alineación.