El berenjenal del PP

Al PP asturiano siempre la suele salir mal lo que el PSOE resuelve bien. Vuelven los populares a meterse en un berenjenal tras la decisión, no por esperada menos traumática, de apartar por las bravas a Teresa Mallada de la carrera electoral y abrir un proceso de insospechadas consecuencias, en busca de un mirlo blanco que de lustre al cartel popular de cara a los próximos comicios generales. Hasta conocer cuándo llegará a la cazuela ese desconocido ave en vuelo, sea gaviota con pedigrí o charrán que planea por libre, hará falta en los próximos meses mucha labor de sutura para cerrar las heridas abiertas por el bisturí de Génova, que no apuesta ya por perdedores.

Sea por el peso de la historia o porque sabe mantener con maestría prietas las filas aún en épocas de navajeo, el PSOE resuelve las crisis con más habilidad que el PP. El ejemplo de la agrupación socialista gijonesa es palmario. Salen por la puerta grande de un grave encontronazo interno, provocado por el insalvable y enconado distanciamiento de la alcaldesa con la dirección local del partido, nada afín a ella. Lo que era ciertamente un “barullu” -Barbón dixit- lo han convertido en un proceso democrático de libro, con triunfo evidente de la militancia, que ha tomado el camino que no convenía a la FSA. La organización sigue dividida -no esperen la escenificación de un “que se besen”- pero cada facción presenta su opción y que las bases decidan. Así que, al modo de Supertramp, los socialistas gijoneses tararean “Crisis, what crisis?”. Y se trata de dos buenos candidatos, una de dentro y el otro de fuera, ambos con capacidad de arrastre. Mientras, el PP sigue a uvas, en Asturias y en Gijón. Menos mal que les queda Canteli.