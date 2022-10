Me reconozco cabizbajo, lo confieso, muy atraído por los suelos. Pero no por tristeza, ni porque no me gusten los horizontes más altos y alejados, sino porque el que siempre tenemos más cerca, real y no ilusorio, junta el cielo con la tierra a nuestro alcance en el plano que pisamos. Todo es tierra de la Tierra dando vueltas con nosotros.

Con los ojos hacia abajo, de rodillas o agachado, jugaba a las canicas apreciando las jerarquías de sus materiales, de barro o piedra, de cristal veteado con colores o de acero muy brillante. Sí, de aquellos juegos de la infancia me viene el amor a las patrias más pequeñas y cercanas, a las calles sin asfalto, a los caminos de los parques o a la arena de la playa. Canicas, chapas y ciclistas discurrían por mis patrias, a veces acotadas con tiza para delimitar sus avances. Y en ese nivel del suelo, el peor juego, por cruel y absurdo, era el de cazar grillos con la expectativa de que cantaran en casa dentro de una jaula, alimentados con lechuga mientras tanto. Como actor no profesional de un neorrealismo más astur que italiano, vagaba los días tórridos por cualquier prado solitario, guiándome por la acústica del estridular de los grillos, que percibía con cierta ambigüedad espacial, llevándome a veces en direcciones erróneas hasta que por tanteo localizaba la cueva. Ignoraba entonces que los grillos cantaban para atraer a las hembras, no a los infantes de la aldea. Y con esta infantil ignorancia, si el grillo no salía de la cueva con las cosquillas de una hierba, entonces, arrodillado y con la picha fuera, le inundaba su refugio para que se decidiera por el aire libre, aunque, pensándolo bien, muy libre tampoco era. Pero además de aquellos suelos, sumando los rurales de corradas y caminos con hierbas secas, también me atraían los urbanos de interiores, de los talleres de carpinteros o torneros que daban a la calle, con virutas de madera o metálicas sobre los firmes de cemento rotos y agrietados. Todas aquellas miradas cabizbajas, junto con las que subían por los muros desconchados, fueron necesarias para descubrir después las obras de Antoni Tàpies, los materiales diversos en algunas obras de Jean Dubuffet y muchas abstracciones matéricas de un gran número de colegas, reveladas por la luz que destaca sus texturas y relieves. Y como las texturas también pertenecen al tiempo, en ellas quedan reflejadas los efectos del transcurrir, de lo acumulado, los desgastes, las pátinas… Todo ello acorde con lo que decía el filósofo Xavier Zubiri: "Las cosas no transcurren en el tiempo, sino que transcurren temporalmente". De este modo, transcurriendo uno también con el arte y con la vida, como una minúscula parte de la Tierra (que en polvo se convertirá), he ensayado en etapas anteriores con lo que tenía más a mano para dar forma a un arte de cercanías, que subido a los muros igual sirve para los cabizbajos agachados que se levantan que para los verticales que siempre miran levantados.