Que venga Chus

Sucedió a finales del pasado mes de julio, mientras hablaba con mis colaboradores sobre trámites y facturas. De pronto, sentado en la silla de mi despacho, incliné la cabeza hacia un lado y perdí el conocimiento, en medio de un susto general. Podían ser varias cosas, y todas con un común denominador: actuar con rapidez y conocimiento.

Como no me recuperaba, mis compañeras de trabajo optaron por pedir ayuda en el departamento vecino. Chus cruzó inmediatamente hasta nuestras dependencias junto a otra funcionaria con nociones de primeros auxilios. Tras sentarme en el suelo, ejecutaron el habitual protocolo de estos casos y me preguntaron: "Cómo te llamas". Esa la acerté, me dicen. La segunda la fallé: ¿Cuántos años tienes?; ingenuo de mí, contesté que tenía 32, que es justo la mitad de mi edad real. La cosa pintaba mal; de otra manera hubiera dado lugar a algunas bromas.

Chus pertenece a ese conjunto de empleados competentes y divertidos, activista de todo lo relacionado con la prevención de los riesgos laborales. También del submarinismo. Así que, mientras iba pasando el tiempo, no fue extraño que ejerciese cierto liderazgo en un escenario cuyos primeros instantes relegan cualquier vestigio de la jerarquía administrativa. Mi organización imparte todos los meses cursos de formación sobre primeros auxilios, pero es importante encontrar empleados con una mentalidad fuerte y calmada para enfrentar estas contingencias.

Pilar, la médica del servicio de prevención de la organización donde trabajo, se puso en marcha y lo primero que hizo fue intentar averiguar el teléfono de mi esposa para comprobar los antecedentes sanitarios. Algo que, disciplinadamente le comunicó el gerente de mi institución, buen amigo que aportó el dato. Primera lección: mantenga actualizada su ficha administrativa con los teléfonos de la persona a quien llamar en estos casos. Ya de paso tenga también al día su ficha médica. De haberlo hecho yo así, hubieran comprobado que durante el confinamiento tuve un primer ataque epiléptico, subestimado y que no creí necesario comunicar más allá de mis amistades. La necesaria aportación de esta información no es un tema pacífico ni fácil de coordinar porque se mezclan aspectos de protección de datos altamente sensibles (salud) con los puramente administrativos (baja laboral).

Pero, sigamos con el relato y más lecciones aprendidas. Habíamos dejado a Chus comprobando que no estaba ante un ictus –pues podía hablar– y convenientemente recostado como indican los manuales para evitar posibles lesiones. Cuando empecé a convulsionar (las agujetas me duraron varios días) alguien sabía actuar para evitar que me lesionara.

Como la crisis duraba más de los cinco minutos reglamentarios, hubo que llamar a la ambulancia. Ahí practicamos otra enseñanza clásica, a veces obviada. Alguien estaba esperando en la calle para indicarles el punto exacto donde recoger al paciente. Para quienes trabajamos en un edificio administrativo, orientarse puede parecer sencillo, pero al médico de emergencias hay que ayudarle desde la misma acera, conducirle entre el entresijo de pisos, despachos y salones. La historia terminó bien camino del hospital (HUCA) convenientemente sedado y diagnosticado.

Asturias ha sido pionera en las actividades de prevención de riesgos laborales. La formación permanente de los trabajadores en estas cuestiones tiene mucho que ver con nuestra tradición industrial y minera. Somos verdaderos creyentes del asunto, no meros cumplidores de la normativa. Nuestra comunidad, tanto la oficial como la civil, lidera desde siempre estos aspectos. Un ejemplo lo encontraremos los próximos días 13 al 14 de octubre, que celebramos en Gijón el XII Congreso Internacional de Ergonomía, como disciplina preventiva de los riesgos laborales que trae anualmente a nuestra región los mejores especialistas del sector, cada día más preocupado por los riesgos psicosociales. Javier Llaneza, verdadero dinamizador del congreso, director de la Asociación Española de Ergonomía y de la asturiana PREVERAS, ha preparado un programa con docenas de expertos y cientos de asistentes a una cita que debemos cuidar todos los asturianos, como punto esencial de conocimiento y debate regular que es una referencia en el resto de España.

La prevención de riesgos laborales lleva casi tres décadas entre nosotros como exigencia legal de protección de la salud de los trabajadores. Hoy en día, se integra dentro del sistema general de gestión de las organizaciones, de sus actividades, en todos los niveles y escalones. Actualizarse regularmente en esta materia se ha convertido en imprescindible para todos los profesionales y no sólo para los responsables de los servicios de prevención, sometidos a rigurosas auditorías reglamentarias o voluntarias para la mejora continua.

Todo es poco en esta materia, que forma parte de un sistema de convivencia natural con los riesgos. Con alguna frecuencia conocemos el audaz aterrizaje forzoso en alguna autopista norteamericana, donde la ley federal exige mantener recta una milla de cada cinco, para las eventuales emergencias de los aviones. Surgen los elogios, sin duda merecidos, a la pericia del piloto. Entonces no puedo evitar recordar aquello de que no hay mejor improvisación que una buena planificación.