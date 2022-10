Lo que no te dice mr. wonderful

"Si te esfuerzas no habrá sueño que se te resista". "Que tus sueños sean más grandes que tus miedos". "Si nunca lo intentas, nunca lo conseguirás". "El único error sería no intentarlo". "Trabaja duro y lo conseguirás seguro".

Esas frases –vacías totalmente– adornan tazas, camisetas y demás prendas de una conocida marca que se llama Mr. Wonderful (algo así como Míster Maravilloso) y que se supone que son motivantes. Su contenido y su mensaje pueden ser válidos durante unos segundos, exactamente durante los 30 o 40 segundos que la conocida como memoria del trabajo (una especie de almacén temporal que tiene nuestro cerebro para ayudarnos a digerir y distinguir la información que es relevante de la que no lo es) la retiene. Luego se esfuma. Ya no es nada. No cala.

En general, hay dos tipos de motivaciones. Una intrínseca, que parte de nosotros, y que se suele traducir en que las ganas que tenemos de hacer determinada tarea salen de nosotros mismos. De nuestro interior. Las otras, seguro que lo han anticipado, son las extrínsecas y que suelen corresponderse con el reconocimiento social (las palmaditas en la espalda que nos dan por hacer algo) o el sueldo, de vital importancia. ¿En qué categoría entrarían entonces las dichosas frasecitas de Mr. Wonderful? Forzándolo mucho, con muchísimo aceite, acabaría cediendo dentro de la motivación intrínseca. Pero habría que forzar bastante. ¿Porque qué motivación puede dar leer una frase en una camiseta o en una taza? Ridículo. Ahora, extiendan esas frasecitas a todo un libro, de los llamados de autoayuda. Un término, por cierto, que ya en sí mismo es confuso y lleva al error. Porque en sí mismo el libro y el autor son un medio para que el mensaje que intentan trasladar vaya calando. Ya no hay autoayuda. Se escudan en que el texto es el que da las instrucciones al incauto lector para que tenga las herramientas necesarias para ayudarse a sí mismo en los momentos de debilidad. El problema es que estos superventas suelen ser un compendio de frasecitas de Mr. Wonderful. Vacías y que se olvidan a los pocos segundos. Como aquella película de los hermanos Cohen "Quemar después de leer". Sin embargo, este impulso por leer frases bonitas y por autoayudarse es común a todos los humanos, que se guían, en estos casos, por una serie de modelos mentales que ayudan a reestructurar un mundo que resulta confuso y en el que, en ocasiones, es complicado moverse sin una guía.

No hay un modelo único, existen unos cuantos que van variando nuestra forma de reinterpretar y acomodar en función de la época, las modas o los gustos generalizados. Uno de los más antiguos, pero que pervive en la actualidad, es el conocido como modelo demonológico o mágico. Viene a decir algo así que todo lo que nos pasa está fuera de nosotros mismos, el futuro no depende de nuestra voluntad porque hay una mano exterior que es la que nos guía como si fuéramos marionetas. Un perfil de los que se identifican con este modelo son los creyentes en Dios o, en su defecto, los que creen en el destino. No en la labranza personal. Pero si todo fuera tan sencillo encontraríamos todas las soluciones a nuestras preguntas en magos, ouijas o cosas peores.

En la antítesis de los que creen en la magia están los organicistas, que piensan que todo lo que ocurre está guiado por las sustancias químicas que fluyen por nuestro interior. Se ve mejor con un ejemplo al más puro estilo Mr. Wonderful. Sería algo así: "Está químicamente explicado: la felicidad es dopamina y el amor es la serotonina". Pero si todo fuera tan sencillo encontraríamos todas las soluciones a nuestras preguntas en la disección. El siguiente le encantaría a Sigmund Freud. Es el psicologista y defiende que todo depende de nosotros mismos, de nuestra mente y, en mayor o menor medida, todos tenemos algún tipo de trauma psicológico. Una frase de ejemplo: "La fórmula de la felicidad es creer en ti mismo". Pero si todo fuera tan sencillo encontraríamos todas las soluciones a nuestras preguntas abriéndonos la cabeza. El último es el que domina ahora el mercado gracias a sus agresivas campañas de marketing, es el modelo humanista. Se parece mucho al anterior, pero con matices. Este pone el acento de una forma desmesurada en la autorrealización, en el innatismo, en nuestras capacidades. En la autoayuda. Otra frase: "A veces es preciso que se quiebre algo para que algo nuevo pueda surgir". Pero si todo fuera tan sencillo encontraríamos todas las soluciones a nuestras preguntas en una taza de Mr. Wonderful.