El Noroeste nos necesita a todos

Esta semana los tres presidentes de las patronales de Galicia, León y Asturias nos volvimos a unir en defensa de lo que pensamos que debe ser una prioridad para nuestros territorios: la defensa del Noroeste, como territorio singular dentro de la Península Ibérica, y especialmente del Corredor Atlántico definido por la Unión Europea.

Asturias tiene una industria pesada muy singular y alta intensidad en el tráfico de mercancías, que no pueden moverse en ferrocarril con los estándares de competitividad y eficacia necesarios en el mundo actual. Podríamos ser un excelente punto de salida a Europa por mar, pero nuestros puertos se han quedado fuera del plan Mercancías 30 del Gobierno. Nuestros "nodos logísticos" ni siquiera aparecen en los últimos mapas del Ministerio. Lo mismo puede decirse de Galicia, y en términos muy similares puede hablarse de León.

Parece que lo que no alza la voz no existe, y que en Madrid no hay nadie que escuche lo que reclama el Noroeste, las peticiones que llevamos repitiendo una y otra vez desde hace muchos años en el ámbito empresarial.

Parece como si no contaran o importaran los miles de toneladas que diariamente mueven en producto o materias primas empresas como Asturiana de Zinc, Arcelor y otras muchas de las que componen el nutrido tejido industrial de Asturias. O que los grandes equipos que acumula el Grupo Daniel Alonso en los terrenos del puerto de Avilés viajan a todo el mundo. La lista de empresas industriales con proyección internacional, como es bien conocido, es muy larga. ¿Asturias no debería contar con una línea de ferrocarril competitiva dedicada a mercancías? Pero es que no solo Asturias y el Noroeste pierden cuando la Administración gobierna de espaldas a nosotros. Es España en su conjunto la que está dejando pasar una oportunidad. ¿No tendría sentido que las mercancías con destino a Europa que salen del Oeste de Castilla y León o Madrid saliesen por el puerto de El Musel? Esta autopista ferroviaria que el Gobierno ni siquiera contempla sería el camino más rápido, barato y el método de transporte más respetuoso con el medio ambiente para hacerlo.

No solo lamentamos ante la Administración el abandono a nuestra tierra, le animamos a revertir su decisión por criterios de responsabilidad. El Noroeste no es ninguna entelequia ni una especie de Finisterre al que haya que abandonar a su suerte; al contrario, es una oportunidad. Pero necesitamos que nuestra voz se oiga en Madrid. Necesitamos ir de la mano de los gobiernos regionales. Los empresarios podemos impulsar proyectos, pero quienes gobiernan y toman decisiones que pueden hacer cambiar las cosas, o no, son los políticos.

Igual que hemos hecho las patronales, los gobiernos de Asturias, Galicia y León deben reflexionar y empujar conjuntamente para reclamar inversiones en el Noroeste y por el Noroeste. Con más sentido si cabe cuando, además, es un proyecto de país.

Desde el Ministerio de Transportes se aludía a la supuesta baja demanda empresarial para no realizar estas inversiones ni incluir a Asturias en el plan Mercancías 30. Solo las reactivarían, dijeron "si hubiera interés" de nuestras empresas. Esto además de no ser cierto, tampoco es justo. Aunque el tejido empresarial asturiano desee estas inversiones, que las desea, la altura de miras de la Administración debería ser mayor. En territorios con un problema demográfico como el que tienen nuestras regiones, hay que tomar decisiones para los que están; pero, sobre todo, para los que están por llegar. Necesitamos un impulso en el tejido económico regional para revertir el despoblamiento. Sin más actividad económica y empleo no atraeremos población y seguiremos siendo incapaces de fijarla. Sin ferrocarril las mercancías deberán seguir moviéndose de manera intensiva por carretera. ¿Es justo que el Gobierno no apueste por un cuarto del territorio español para ampliar líneas de ferrocarril al tiempo que plantea incrementar los peajes en las carreteras? ¿Dónde va a instalarse una empresa industrial extranjera con interés en el mercado español? Seguramente donde pueda mover más rápido sus mercancías y de la manera más barata.

En FADE estamos convencidos de que el futuro de Asturias pasa por reactivar el tejido empresarial y, con ello, impulsar nuestra economía. Pero el camino es difícil. Los éxitos no suelen caer del cielo sino que son consecuencia de una idea, un proyecto y mucho trabajo. Si asumimos esa máxima, no nos queda más remedio que ponernos manos a la obra. Y consideramos que son las administraciones públicas quienes tienen que sentar las bases para que esta región sea competitiva y atractiva. Es urgente hacer de Asturias un territorio competitivo, una región "amigable" para la empresa. Necesitamos que las que ya están aquí puedan crecer con garantías y que las que están fuera vean en el Principado un paraíso empresarial.

Esto debe ser una labor de todos. Por eso queremos implicar a los Gobiernos y a la sociedad civil de estos territorios para que, juntos, defendamos un mejor futuro para el Noroeste.