El PP y Asturias

El pasado jueves, Teresa Mallada compareció ante la prensa para comunicar su decisión de no presentarse a la elección de presidente del PP en Asturias, que tendrá lugar en el próximo congreso del partido. Tras hacer un reconocimiento al trabajo del grupo parlamentario en la Junta General, de los alcaldes, coordinadores territoriales y comisiones de estudio, afirmó que siempre había querido lo mejor para el PP, formando parte de las soluciones y nunca de los problemas, y que, tras analizar la situación con Feijóo, decidió dar un paso a un lado y buscar de acuerdo con él la mejor opción para el partido. En su intervención no aclaró cuál es ahora el problema del PP en Asturias y tampoco concedió a los periodistas la oportunidad de preguntárselo. Cualquiera que sea el motivo de su renuncia, los afiliados del PP, sus votantes y simpatizantes, tienen derecho a conocerlo, máxime en vísperas de unas elecciones autonómicas.

Corresponde tanto a ella como a la dirección nacional del partido ofrecer la explicación, pues parece evidente que el haber sido descartada como candidata a la presidencia del Principado por el equipo de Feijóo es lo que ha precipitado la decisión tomada, que Mallada asume como propia, pero en realidad no lo es. Se especula en torno a declaraciones en las que Bendodo y Tellado aludían de manera oblicua a las tensiones internas y las limitaciones políticas y electorales del PP en Asturias. Cierto es que en las elecciones de 2019, cuando Foro y Ciudadanos se desplomaron después de su fulgurante ascensión, el partido sufrió un notable retroceso, y que no basta la aparición igualmente impulsiva de Vox para justificarlo. Pero el primer examen al que iba a someterse la gestión de Mallada ante las urnas eran las elecciones de mayo, de pronóstico incierto para el PP según las encuestas publicadas.

El hecho es que el PP asturiano vuelve a estar en crisis, una circunstancia que nos resulta ya familiar. Su trayectoria de más de tres décadas está marcada por las escisiones y el castigo de un sector amplio de sus votantes, que lo han alejado del gobierno de Asturias en los momentos que disfrutó de las mejores expectativas. Teresa Mallada encabezó la lista autonómica del PP en 2019 por decisión de Casado y aupada al liderazgo del partido en 2020, un año después de la dimisión de Mercedes Fernández, mediante un procedimiento "ad hoc", creado por la dirección nacional. En realidad, desde entonces ha sido una presidenta interina del PP asturiano. Debió ser elegida en un congreso con participación de afiliados y compromisarios elegidos en listas abiertas. Sin embargo, ese congreso no llegó a celebrarse. Los estatutos del partido, poco precisos en este punto, establecen que el congreso autonómico sea convocado por la junta directiva, de Asturias en este caso, en los cuatro meses siguientes a la reunión del congreso nacional, que lo será cada cuatro años. La convocatoria no es firme hasta su ratificación por el comité ejecutivo nacional. La junta directiva nacional tiene la facultad de retrasarlo, no más de 12 meses, para evitar que coincida con un proceso electoral. El PP nacional ha celebrado dos congresos extraordinarios para elegir a Casado y a Feijóo, pero el partido no celebra un congreso en Asturias, ni ordinario ni extraordinario, desde marzo de 2017. Por tanto, ha superado todos los plazos fijados en sus estatutos. Las normas internas del PP son democráticas, como manda el artículo 6 de la Constitución, pero el partido pone escaso celo en cumplirlas.

En el PP, la designación del candidato a la presidencia de Asturias es competencia del comité electoral nacional. A la presidencia del partido puede aspirar cualquier afiliado que cuente con, al menos, 100 avales, dispuesto a pasar la prueba del voto de los compromisarios en un congreso. Ser candidata a presidir el gobierno de Asturias no es decisión de Mallada; ser candidata a presidir el PP, sí. Al saber que no iba a ser lo primero, ha decidido renunciar a lo segundo. Hubiera provocado, sin duda, una crisis mayor. La responsabilidad de conseguir una victoria electoral y el gobierno de Asturias ya no es suya.

Queda en manos de la dirección nacional del PP proponer una solución contra el reloj de las elecciones. Cabe suponer que ha comprendido el problema que persigue al partido desde que se rompiera por primera vez cuando disfrutaba de la única ocasión en que pudo gobernar. Las vicisitudes del PP son un asunto de interés para todos los asturianos, porque han sido un factor determinante en la historia de nuestra autonomía. La política asturiana necesita un PP a pleno rendimiento, en el gobierno o en la oposición. Esta crisis pone de manifiesto la debilidad política de Asturias: el PP asturiano no tiene autonomía suficiente para tomar sus propias decisiones y la política asturiana, hoy, está coja.