Un paso atrás

"Norma" de Vincenzo Bellini es uno de esos títulos de repertorio que siempre ejercen un "efecto llamada", tanto para el público operístico habitual como para los no iniciados. La desventurada historia de la sacerdotisa druida conmueve con intensidad casi dos siglos después de su estreno. El compositor siciliano y el libretista Felice Romani tejieron un poderoso drama en el que el amor, la renuncia y la inmolación son elementos esenciales que configuran una tragedia que sigue teniendo hitos suficientes para interpelarnos de manera directa.

Es verdad que no es una obra cómoda para resolver escénicamente. Se puede optar por un acercamiento tipo "peplum" que suele funcionar, aunque, a la vez, le quite fuerza a la historia y le dé un halo de cartón piedra que no la favorece o, una opción más usual, apostar por una visión más transgresora que permita acercarla a nuestro tiempo, desgranando con más eficacia la tragedia que palpita en unos personajes siempre al límite, envueltos en el arrebato melódico de Bellini.

El director de escena Mario Pontiggia, del que hemos visto anteriormente en el Campoamor trabajos de notable entidad, no acaba de acertar en el que nos ocupa. El punto débil de esta producción reside en que no pasa nada en escena, el estatismo continuo hace que languidezca según avanzan las escenas. Una escenografía estéticamente inmersa con gozo en el kitsch envuelve la acción, con un vestuario de cabalgata de Reyes Magos firmado por el propio Pontiggia, y una iluminación rutinaria y ramplona. Movimientos tópicos y acartonados –salida del coro en bloque, invocaciones a brazo alzado, puños bien apretados cuando hay que manifestar ira, etcétera–. Lo que vendría a ser un repertorio de gestos estereotipados que ya veíamos en aquellas hoy ya entrañables fatigas líricas, perdidas en el tiempo, de Diego Monjo y otros venerables sacerdotes de la caspa lírica. Los personajes principales interaccionan con pautas asimismo muy básicas, lo cual resiente la trama, la hace aburrida, la empequeñece. Parte del público pateó de forma ostensible este acercamiento que más que una producción reciente parece una exhumación arqueológica de un plató olvidado de Cinecittà para algún filme de serie B.

En casi todas las óperas se puede sobrevivir a una puesta en escena desafortunada si desde el foso se consigue un resultado vigoroso. No fue el caso. El maestro Renato Balsadonna transitó, al frente de la siempre disciplinada Oviedo Filarmonía, entre un forte abarullado y una lentitud en los tempi desesperante, como para echarse una siestecilla. Su mejor virtud fue la de aminorar los desajustes foso-escena y arropar al elenco con cierta pulcritud enmascarando defectos y potenciando virtudes –lo cual, bien pensado, no es poca cosa–; correcta la prestación del coro Intermezzo, con algún final de frase deshilachado, pero aportando un balance global meritorio y siempre con buena progresión en cada comparecencia.

En una obra como "Norma" no siempre es fácil encontrar el reparto adecuado. Las exigencias son enormes y sacarla adelante con garantías mínimas no está al alcance de buena parte de los cantantes de los circuitos. Aquí se cumplió, pero con deficiencias, en una velada irregular, escasa de mordiente dramático y vocal.

De la dificultad del rol titular da fe el propio desarrollo de los ensayos en los que la inicialmente prevista Julianna di Giacomo abandonó el Campoamor y hubo que buscar una sustituta de urgencia. Tomó el testigo la soprano Francesca Sassu y hay que agradecer su disposición y entrega, aunque sus resultados no fuesen los deseados. Sassu es poseedora de una voz con un bello timbre y color. Pero esto no es suficiente para cantar Norma. Es más, su realidad vocal está alejada de los requerimientos de un personaje que, antes que nada, exige una intensidad en el canto inusitada y, desde luego, mayor volumen en la emisión. Salió a escena envarada y su "Casta Diva" pasó sin pena ni gloria, cantado como con temor, midiendo cada nota. En Norma hay que tirarse sin red, de lo contrario se entra en un academicismo que anula cualquier tipo de virtud. En el segundo acto mejoró su prestación, ya más holgada; pese a ello un sector de los asistentes pateó su actuación en los saludos finales. A su lado la mezzo Paola Gardina tampoco destacó especialmente como Adalgisa. Sus intervenciones no fueron más allá de una discreta corrección y los dúos, tan hermosos, entre ambas rozaron la irrelevancia.

El veterano bajo Giacomo Prestia, de excepcional carrera internacional, debutó con esta producción en la Ópera de Oviedo. Solventó el rol de Oroveso con capacitación por su mayúscula experiencia y carácter dramático, pero su canto declamatorio fue un tanto inestable. Muy bien, por cierto, el Flavio de Facundo Muñoz –excelente, sabiendo cómo hacer pasar a primer plano un rol secundario– y la Clotilde de la asturiana Serena Pérez, una carrera en ascenso. He dejado para el final el papel de Pollione que, al final, se llevó el gato al agua y fue quien recogió el triunfo de la velada. José Bros se reencontró con su público de décadas y lo hizo demostrando que la experiencia, bien llevada, suma y mucho. Es verdad que la emisión, en algunos pasajes, se muestra demasiado nasalizada –es un recurso que a él le funciona– y que hay zonas de paso con alguna dificultad, pero el balance global es muy positivo. Se enfrenta al papel, antes que nada, con impecable estilo, suficiencia vocal, disfrutando y haciendo disfrutar del bel canto romántico. Y eso, en una función como la de ayer, es una mina de oro. Logró enderezar la sesión y mantener un rumbo estable evitando el naufragio. Para él fueron, y con justicia, algunas de las mayores ovaciones.

Se que las comparaciones son odiosas, pero recordando la "Norma" de hace una década –Radvanosky, Zajick, Machado y Colombara– o la de finales de los ochenta, liderada por Rosalind Plowrigth, la sensación que se tiene es la de que se ha retrocedido. Eso sí, la fuerza de la melodía belliniana es de tal calado que acaba saltando por encima de casi cualquier inconveniente y acaba imponiendo su ley. Estoy seguro que, una vez pasada la tensión del estreno, se pueden corregir muchos aspectos que hagan que las sesiones que quedan levantarán el vuelo.