A la espera de candidatos

A menos de ocho meses para las elecciones autonómicas, solo el PSOE tiene despejado su candidato y hoy mismo puede cerrar la designación de sus cabezas de lista en las municipales. El resto de partidos, por diferentes razones, aún no ha despejado sus liderazgos. Ya puestos, los socialistas tienen has designada candidata para las elecciones generales, para las que no hay ni fecha.

El líder de la FSA, Adrián Barbón, causó algún sobresalto en Ferraz al anunciar inesperadamente que Adriana Lastra encabezaría la lista por Asturias al Congreso de los Diputados en 2023. En algunos medios socialistas se ve en la jugada un intento de blindar a la que fuera vicesecretaria general del PSOE por si alguien pretendía aprovechar su retirada de la vida pública para orillarla. El propio Secretario de Organización del PSOE federal, Santos Cerdán, reaccionó a la designación directa de Barbón calificándola de "extemporánea", si bien la acogió con un cortés mensaje: "Encantados de tener en el Congreso a la compañera Adriana Lastra". La reacción amable era la esperada; el "extemporáneo", no. Ya antes de que Adriana Lastra anunciase su salida como Vicesecretaria general del PSOE por la baja médica relacionada con su embarazo de riesgo, en los mentideros socialistas se señalaba la tensa relación entre Cerdán y la asturiana. Y tras la salida de la riosellana se han alimentado rumores sobre su marcha más allá de los de salud, evidentes y constatados. Pero lo que queda claro del anuncio de Barbón es que Adriana Lastra seguirá siendo un referente para el PSOE asturiano, lo cual invita a tomar nota interna. En la FSA comienza a haber indicios de polifonía, tras los años de monodia sanchista. Algunas agrupaciones tienen su propia voz y lo ocurrido en el último comité autonómico (en el que se alzaron voces que reprocharon al secretario general de Gijón la gestión del proceso para forzar primarias) evidencia las disonancias. El PSOE ha sumado siempre sensibilidades diversas, y si no que se lo digan a Javier Fernández, que supo aunar dos bloques enfrentados. La incógnita futura será si el liderazgo socialista termina sobrevolando esas discrepancias o se inclina por una parte. El resultado de las primarias de hoy en Oviedo y Gijón puede terminar por enredar aún más el esquema de un PSOE que, no puede negarlo, ha mostrado su talón de Aquiles en los dos principales concejos asturianos. Con todo, los problemas del PSOE son un aperitivo en comparación con la situación que atraviesa el Partido Popular, que ha abierto la caja de los truenos y que cerrará tal vez próximamente, pero con un coste demasiado elevado. Se han exhibido demasiado las rencillas larvadas, y si realmente los populares quieren afrontar un proceso de renovación, deberían hacerlo sin dobleces: renovarse no es volver a embarajar las cartas de siempre. Permítanme una cita: "Un grupo cada vez más pequeño de personas, con el apoyo de Génova, juega cada dos o tres años a las cuatro esquinas para renovarse a sí mismo. Sin cirugía no habrá remedio a la esclerosis". Francisco Álvarez-Cascos, 2008. A veces los que quedan sin esquina en la habitación ya organizan un cuarto propio. Encuesta. Circula estos días por Oviedo el resultado de una encuesta encargada por Ciudadanos respecto al hipotético resultado de las elecciones en el concejo. Este viene a constatar que apenas se mueven los bloques ideológicos y solo hay trasvase de votos entre siglas. El sondeo otorga al PP una horquilla de 11-12 concejales, por lo que no alcanza la mayoría absoluta. Según la encuesta, Ciudadanos mantendría 1 concejal de manera holgada, mientras que Vox quedaría en 2 o 3 ediles. En la izquierda, los socialistas obtendrían 8-9 concejales y Somos lograría 2 o 3 asientos. IU sigue sin aparecer, algo que la coalición podría modificar si finalmente convenciese a Gaspar Llamazares para encabezar la lista, lo que podría tener efectos regionales en la izquierda. Lo que la encuesta sí viene a dibujar es que se avecinarán intentos de forjar una coalición electoral en Oviedo entre los socios de gobierno para garantizar una mayoría absoluta ajena a Vox, pero esa posibilidad no está por ahora en la agenda de los populares, que se sienten con suficiente respaldo para una mayoría absoluta basándose en sus propios sondeos. Eso sí, la encuesta se realizó antes de las fiestas de San Mateo.