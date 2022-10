¿Tan locos estamos?

Entre todos hemos instalado en la opinión pública un par de ideas que condicionan cualquier reflexión, propuesta o intervención sobre salud mental. La primera es la de que vivimos una epidemia de locura. La segunda, que cualquier malestar psicológico personal puede resolverse acudiendo a los servicios sanitarios. Las dos son erróneas.

Cada 10 de octubre llamamos la atención sobre el desafío de la salud mental como sociedad. Administraciones, instituciones, agentes sociales, profesionales, personas con sufrimiento psico-social, promovemos y realizamos diferentes tipos de actos que pretenden llamar la atención, dar a conocer la problemática, analizar y reflexionar, proponer mejoras para seguir haciendo camino por todas las personas, porque todas en algún momento podemos ser esas otras.

Este 2022, instituciones y asociaciones hemos sumado esfuerzos para visibilizar la Salud Mental, para dar a conocer los problemas, las inquietudes, las acciones y soluciones pensando en las necesidades del hoy pero también mirando al futuro. En víspera del Día Mundial de la Salud Mental, hemos querido darle un "like" a nuestra salud mental, parafraseando el lema de este año de la Organización Mundial de la Salud (OMS), porque creemos firmemente en el derecho de las personas a crecer en bienestar.

Por ese motivo, nos hemos alejado de esa perspectiva de llevar la salud mental a un discurso puramente profesional, imprescindible por otra parte, para integrarlo con una mirada social porque la salud mental es el resultado de nuestra forma de vida actual, en la que participan una compleja trama de actores, de relaciones personales y de condicionantes del entorno.

Reducir la salud mental a una enfermedad del cerebro es ponernos una venda en los ojos y no querer ver que estos problemas de salud son, en realidad, un problema de salud pública.

Decíamos que la conciencia social parte de dos ideas equivocadas. Ni vivimos una epidemia de locura ni podemos medicalizar el malestar como si fuera una enfermedad.

La primera premisa nos la desmontan los sistemas de medición de la incidencia y prevalencia de este tipo de patologías, que nos indican que en los últimos años no hay grandes variaciones de nuevos casos frente a los diagnosticados con anterioridad, con dos excepciones, una es la población infanto-juvenil, en la que se aprecia un sensible crecimiento; la otra es la intervención a través del programa de atención psicosocial a las mujeres víctimas de violencia de género, que muestra un incremento de las primeras consultas de más de un 40%. Muchas de estas mujeres tienen hijos e hijas, que a su vez son víctimas de esta violencia. Por eso, aunque con el lema de este año dirigimos nuestra atención a la infancia y a la juventud, no podemos obviar la perspectiva de género. Igualmente sabemos, y los datos lo corroboran año tras año, que los problemas de salud mental no se distribuyen por igual entre hombres y mujeres, y esto con independencia de la edad.

Las crisis económicas, la falta de interacción social que ha ocasionado el confinamiento y los temores a los contagios durante la pandemia han provocado un mayor estrés social que, de una manera natural, ha contribuido a un incremento de los problemas de salud mental entre la población más vulnerable. Sin embargo, afirmar que los problemas de salud mental se disparan sin control es una falsedad, un bulo.

Las adversas condiciones sociales y nuestro modelo de sociedad explican en parte la incidencia de los problemas de salud mental, ahora y en cualquier época histórica.

Respecto a la segunda premisa, "el malestar", esa desazón, inquietud o desasosiego, tan difícil de definir y de explicar porque para cada uno es distinto, parece haberse instalado en nuestra sociedad como una novedad que afecta a muchas personas adultas y a una cantidad considerable de jóvenes, incluso de niños y niñas.

Resulta paradójico que la actual sociedad española, cuya ciudadanía disfruta de los más altos niveles de bienestar de nuestra historia, se haya convertido en la sociedad del malestar, donde frustración, rabia, insatisfacción, ansiedad, tristeza, aislamiento, inhibición… tal parece que se hayan adueñado de nuestras vidas.

Como fenómeno social es del máximo interés identificarlo, comprobar su verdadera magnitud y comprenderlo, pero desde luego este fenómeno, sea realidad o apariencia, no es un problema de salud mental sino un problema de salud social.

Entre todos, administraciones, agentes sociales, familia, escuela, medios de comunicación… entretejemos un tipo de sociedad con su entramado de valores que condicionan el ánimo de la ciudadanía y, sin duda, contribuyen a nuestros problemas de salud mental.

Miren a su alrededor, vivimos en una sociedad que nos permite, al mismo tiempo, disfrutar de una escuela y una sanidad pública, de servicios sociales, de pensiones… mientras te bombardea para consumir, para aislarte de cualquier actividad colectiva no mercantil, una sociedad que halaga nuestro ego hasta infantilizarnos y nos promete una felicidad total, plena, tan imposible como absurda. Vivimos sin tener consciencia de la falsa felicidad, donde no hay cabida para los contratiempos y las dificultades de la vida y, por lo tanto, para la resiliencia ante la adversidad, cuyo malestar se intenta anestesiar con fármacos y pastillas.

Este año el lema del día mundial de la salud mental va dirigido a llamar la atención sobre los problemas de malestar emocional en la infancia y en la juventud.

Niños, niñas y jóvenes que crecen en una sociedad que parece darles de todo, incluida una buena dosis de frustración y soledad, y que, quizá sin buscarlo, incrementa su sufrimiento.

Este fenómeno es un síntoma de problemas estructurales que nos interpelan a todos, especialmente a los propios jóvenes, a sus progenitores y familias que precisan adoptar un papel activo en su educación, en no fiarla por completo a las instituciones y al mercado. La escuela tiene un papel destacado en la educación hacia el bienestar emocional, como parte de la buena salud de nuestros hijos e hijas y, por lo tanto, precisa de una reorientación significativa y de una dotación suficiente.

Pretender que los servicios sociosanitarios pueden remediar las consecuencias de nuestro modelo de sociedad es hacerse trampas al solitario. El sistema de salud puede dar respuesta al malestar, pero desde la perspectiva de la promoción de la salud y la salud comunitaria. Acudir a un centro de salud o a la red de salud mental buscando respuesta a los problemas emocionales derivados de nuestra forma de vida quizá no sea la mejor alternativa. Buscarla en las personas que nos rodean y en la implicación en proyectos colectivos quizá tenga más probabilidades de éxito.

En ese sentido, el Plan de Salud 2019-2030 de Asturias incorpora la salud mental como parte de la salud en todas sus políticas y, siguiendo esa estela, se aborda el nuevo Plan de Salud Mental 2022-2030, incluyendo la perspectiva de la salud pública, de la integralidad, la intersectorialidad, la continuidad de cuidados, el trabajo en red, la mejora de las dotaciones y una estrategia ambiciosa de gestión del conocimiento.

Somos plenamente conscientes del doble desafío que afrontamos entre todos. Por un lado, mejorar nuestra sociedad, es decir, vivir, en vez de sobrevivir en un estado de permanente malestar. Para ello, debemos crear oportunidades de presente y de futuro, que hagan de la existencia, con sus alegrías y sus tristeza, sus conquistas y sus pérdidas, un proceso al que cada persona, y entre todos y todas, dotemos de sentido. Por otra parte, debemos contribuir, con los recursos adecuados, para ayudar a que cuando cualquiera de nosotros tenga un problema de salud mental, podamos superarlo y que ese hecho, ya sea un cataclismo puntual o nuestro compañero de por vida, no nos defina como persona. No nos engañemos, no hay enfermos mentales; hay personas que pueden tener un problema de salud, de salud mental, pero son mucho más que eso, son personas. Personas, sin más.