El Gobierno que hace bandera de apretar la clavija impositiva a los ricos, se sube el sueldo un 4% en plena crisis, con una nómina que ya quisiera el noventa por ciento de los españolitos de a pie, que con la subida de los combustibles, la inflación y las facturas infladas se ve obligado a desplazarse a pinrel o en el coche de San Fernando, que se mueve a golpe de zapatilla, como el troncomóvil de los Picapiedra.

Tal como figura en el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023, el presidente del Gobierno cobrará casi 3.500 euros más que el año en curso, hasta sumar los 90.000. O sea, unos 7.500 euros al mes. Será el segundo aumento consecutivo de la soldada ministerial para Sánchez, sus vicepresidentas y el conjunto del Gabinete, que ya se habían colocado un 2% este año, para salvar el apurón. Las tres Marías se embolsarán el año próximo 84.600 euros anuales, algo más de 7.000 brutos mensuales. Y los ministros se llevarán a casa cada mes 6.617 euros, que no es moco de pavo, ave cuya carne, por cierto, cuesta un 16% más que hace un año, según los datos del IPC, que es la lista más consultada de este país, después de la del paro y la de los 40 Principales. Si Concha Velasco estuviera a estas alturas para cantar, adaptaría el clásico estribillo: “Mamá, quiero ser ministra”. O ministro, o ministre.

Los que mandan tienen la obligación de predicar con el ejemplo. Y repartir el trigo, no acumularlo en su granero hasta que amaine la tormenta, que está cogiendo a tantos ciudadanos a la intemperie. Resulta poco cosmético que el Gobierno aproveche la subida del salario de los funcionarios para meterse idéntico aumento en nómina. Los ministros no son empleados públicos, son sirvientes de la ciudadanía. El socialista Patxi López, uno que fue con los de la feria y vuelve con los del mercado, justifica el incremento nominal en que “hay que dignificar la política”. Valiente indignidad. No olvide el portavoz del PSOE en el Congreso que cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen empiezan a perder el respeto.