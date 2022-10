Los mismos motivos siguen vigentes

Hace 30 años un 9 de octubre partió de Oviedo una marcha a pie conformada por trabajadores de la antigua Ensidesa y empresas auxiliares, con el objetivo de actuar como medida de presión y hacer visible la situación de la siderurgia frente a las políticas que aplicaba o pretendía aplicar el gobierno de aquel entonces. Empezaba un hito icónico en las movilizaciones obreras de la etapa democrática: la Marcha de Hierro.

Fueron 500 kilómetros y 18 días de camino hasta confluir con otra columna que había partido de Euskadi en Madrid.

Si se pudieran contabilizar las muestras de solidaridad que los trabajadores recibieron durante su periplo, en el que defendían su empleo, su dignidad y la de toda una región, el número sería tan abrumador que daría idea de la trascendencia que adquirió el momento histórico que paso a paso iban construyendo sin ser, probablemente, conscientes de ello.

Debemos de recordar, por si a alguien se le olvida después de 30 años, que los obreros asturianos nunca se han quedado quietos ni frente a gobiernos ni frente a empresas, cuando éstas han querido anteponer sus pretensiones económicas al interés general de una región.

Por eso en Asturias seguimos teniendo Siderurgia: gracias a que sus trabajadores, más allá de sus intereses sectoriales, supieron ver que Salvar Ensidesa es Salvar Asturias, lema utilizado en movilizaciones anteriores con el mismo objetivo y participación igualmente masiva y que trascienden lo laboral, pasando ser un revulsivo social.

Ahora, 30 años después, los retos de la Siderurgia, de sus trabajadores, de las comarcas en las que se asienta y de toda Asturias por extensión, son diferentes en la forma, pero idénticos en el fondo.

Descarbonización, sin duda necesaria e imprescindible, irrenunciable, por ser más categóricos. Pero no puede ni debe de ser el eufemismo para una reconversión más si no va acompañada de garantías de futuro, de una política industrial clara, de las necesarias medidas de acompañamiento social para que nadie se quede tirado por el camino y que los que vengan detrás puedan seguir teniendo opciones dignas de futuro para que nuestros jóvenes no emprendan otra "marcha", mucho más triste y solitaria, hacia otras regiones, porque en esta nuestra no encuentren futuro y alternativas.

Hoy le debemos un reconocimiento histórico colectivo a los que hace 30 años dieron no un paso adelante, si no miles camino a Madrid, hasta llegar a ese Ministerio de Industria que tantas veces ha querido oponerse al futuro de nuestra Asturias. Se lo debemos a quienes supieron entender la necesidad de lo que se hacía y ser solidarios, porque, aunque aparentemente no les tocaba de lleno, sabían que finalmente les acabaría llegando. Y se lo deben también quienes han "heredado", en el ámbito empresarial, una siderurgia puntera, competitiva, que aporta beneficios a quienes con diferente nombre corporativo han ido sucediendo a aquella Ensidesa a la que había que salvar, porque así nos salvábamos todos.

Los motivos siguen plenamente vigentes porque eran y son justos, hoy, a 30 años vista y lo serán así que pasen otros 30.