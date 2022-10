Pendientes de Cataluña

Desde anteayer, es conveniente prestar mayor atención a los avatares de la política catalana. Con una participación superior al porcentaje registrado en cualquier tipo de elecciones, algo más de cinco mil afiliados de Junts votaron divididos, decidiendo por una estrecha mayoría abandonar el gobierno de la Generalitat que compartían con Esquerra Republicana y pasar a la oposición. Unos celebraron la decisión en público como una victoria sobre su socio, otros lamentaron en silencio la ruptura de la coalición independentista. Poco después de conocerse el resultado de la votación, el presidente del gobierno roto, Pere Aragonés, anunció su intención de seguir gobernando con el apoyo de la minoría que forman los 33 diputados de ERC, menos de la mitad de la mayoría absoluta del Parlament, y acuerdos puntuales con el resto de los grupos. Pero la realidad es que nadie se atreve a pronosticar con una mínima seguridad lo que va a suceder. Todo es posible, excepto una nueva entente entre las dos fuerzas independentistas, viejos adversarios que ahora elevarán el tono de su disputa por la hegemonía en el nacionalismo catalán. Por lo demás, hay dudas razonables de que un ejecutivo en solitario de ERC, en estas condiciones, pueda agotar la legislatura, que debería concluir a principios de 2025.

La deslealtad y el recelo mutuos han puesto fin a la corta trayectoria de este gobierno. Varios episodios recientes han precipitado la ruptura: la destitución de Laura Borrás, la provocación de los juntistas de proponer a Aragonés que se sometiera a una cuestión de confianza, con la que vuelven a desafiarle, el cese del vicepresidente Puigneró y los constantes desencuentros en la estrategia para alcanzar la independencia, que no han ocultado. Los dirigentes de Junts alineados con Puigdemont, eufóricos con el pronunciamiento de los afiliados, apelaron al incumplimiento de ERC con el compromiso adquirido para justificar la posición adoptada. El acuerdo de gobierno firmado por ambos partidos fijaba como objetivos prioritarios la amnistía y el ejercicio del derecho de autodeterminación. La meta era la República Catalana, a la que se llegaría combinando la negociación con una fuerte presión concertada al estado español, aplicada de manera pacífica y democrática. El mandato del 1 de octubre solo podría ser sustituido por un referéndum pactado. Con tal propósito, y con muchas reticencias por parte de Junts, explicitadas en el texto suscrito, el gobierno catalán decidió explorar la vía de la mesa de diálogo abierta por el gobierno español. El acuerdo reitera hasta la saciedad el mismo planteamiento. Lo que ha ocurrido después es que ERC no tardó en quedarse sola, sin la compañía de sus socios de coalición, que adoptaron una actitud cada vez más disconforme ante la complicidad que apreciaban en las relaciones de los republicanos con los socialistas.Es claro que no hace falta resaltar la influencia de la política catalana en la española. Ninguna otra comunidad autónoma ha sido capaz de traspasar sus límites políticos exhibiendo tanto poder. Ni siquiera el País Vasco en tiempos de ETA. El proceso independentista iniciado en 2012 y la decisión de largo alcance del PSOE de aliarse con Esquerra frente al PP confieren a la cuestión catalana un estatus privilegiado entre los principales asuntos de la política española. Pedro Sánchez ha abogado por la estabilidad y ha tendido la mano a Pere Aragonés. A cambio espera obtener el voto de los republicanos a favor de los presupuestos generales del Estado que se están tramitando. Si es así, el PSC procurará facilitar la tarea al ejecutivo monocolor de ERC sin renunciar a su aspiración de volver a ganar las elecciones y gobernar en Cataluña. Pero que esto sea probable no reduce la incertidumbre de origen catalán en la política española. La vocación independentista de ERC será puesta a prueba cada día por Junts. Aunque es poco probable que el partido de Puigdemont consiga forzar la quiebra de la amistad que mantiene ERC con el PSOE, las relaciones entre ambos se verán perturbadas y, vistas sus dispares expectativas electorales, son los socialistas quienes tienen motivos para temer peores consecuencias de un eventual alejamiento.

El problema de la organización territorial de España aún no ha encontrado una solución definitiva. Pero nunca tuvo la gravedad que presenta en la actualidad. En un pequeño libro olvidado, del máximo interés, titulado “La cuestión regional en la Segunda República Española”, y publicado en 1976, Santiago Varela analizó muy lúcidamente la dificultad añadida que supuso entonces la existencia de sistemas de partidos diferentes, en los que partidos regionales competían con partidos nacionales en el mismo espacio político, así como la falta de una cámara territorial, función que tiene asignada pero no cumple el Senado de nuestras Cortes. Y advertía, con evidente acierto, de la posibilidad de que la situación se reprodujera en la democracia venidera. El hecho es que el problema ha crecido y la política española es más frágil.