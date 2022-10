El juego con Yolanda, para nota

Desde el desdoblamiento del bipartidismo, que supuso la eclosión del espacio Podemos a la izquierda del PSOE y la de Vox a la derecha del PP, la estrategia electoral de los partidos se ha complicado muchísimo, ya que deben defender esos flancos con energía pero con cuidado, evitando castigar demasiado al partido desdoblado, que si se hunde los dejaría cojos de ese lado, alejando las posibilidades de gobernar con ellos. Tampoco pueden apretar mucho en la captación de votos por ese flanco, so pena de descuidar el centro, la gran bolsa de papeletas que quita el sueño a todos. Si la estrategia con el "hermano separado" es difícil, no digo ya nada de la del PSOE con la hermana separada del hermano separado (Yolanda), con la que encima comparte Gobierno. Con ella, como en la siete y media, Sánchez no sabe si es peor que vaya arriba y se salga o que se venga abajo y no llegue.