Píldoras para el mediodía

Durante gran parte del pasado verano, me martirizó a la misma hora la voz que expelían los altavoces playeros del arenal de San Lorenzo, en Gijón: "Son las doce del mediodía. Servicio informativo del equipo de salvamento. Las banderas que ondean, etc.". Vamos a ver, vamos a ver: dice el Diccionario de la RAE, que "mediodía" es el período de extensión imprecisa alrededor de las doce de la mañana. El mediodía, para el común de los mortales, es el momento en que el sol está a pico sobre nuestras cabezas, caramba, la mitad del día, como su mismo nombre indica: es decir, las doce. ¿Acaso existen "las once del mediodía", por ejemplo? Pues para el año que viene ya lo saben los ilustres redactores de boletines informativos bronceantes: "Es mediodía. Servicio informativo del equipo de salvamento. Las banderas que ondean, etc.".

--- Qué a rayos y truenos, qué musicalmente atroz suena la voz pasiva cuando no es necesario su uso y sirve solo para dar un puñetazo al oído educado mediante el idioma que fuerza. Qué poco buen español o castellano resulta siempre que sustituye a lo tonto a la voz activa. Leo en un malhadado y feísimo titular de prensa: "La vicepresidenta argentina [se refiere a Cristina Fernández de Kirchner] ha sido apuntada con un revólver". ¿No nos hemos criado los hispanohablantes con frases claras y distintas y más expresivas y más breves incluso, como "Apuntaron con un revólver a la vicepresidenta argentina"? Entonces, ¿a qué viene esta bobería gramatical salvo a vocear el descuido al redactar de quien escribe? --- Me telefonea un amigo médico y zumbón para quejarse de que los USA hayan estrellado la nave espacial Dart ("dardo", en inglés) contra el asteroide Dimorphos −a fin de modificar su órbita– como ensayo para eliminar futuros y no por todos deseados impactos de meteoritos contra el planeta Tierra. Brama al móvil mi compadre, buscando mi teológica complicidad: "¡Ese hecho contravino claramente los designios divinos! Si la voluntad de Dios es que un gigantesco pedrusco haga trizas nuestro mundo, ¿quién es el ser humano para torcer propósito tal?". Como veo que no es más que un desahogo bromista de atardecer (y que los dos sabemos que de lo que trata el Poder es de que nuestro cerebro viva en modo "acojone continuo") le sigo la corriente y desarrollo como puedo el concepto de libre albedrío. Nos reímos, cuelgo y recuerdo el diálogo entre el cabo Gutiérrez de la Benemérita y el cura párroco del pueblo (Cassen) en esa peli maestra de la carcajada y el despiporre titulada "Amanece, que no es poco". Dice el guardia: "Lo primero que se me ha venido a la cabeza es el tema del libre albedrío". Responde el sacerdote: "Hombre, es que el tema del libre albedrío viene aquí pintiparado". Se reconforta el número del instituto armado: "¿Verdad que sí?". Cassen ensueña: "Con lo bonito que es ese tema. Y es que el libre albedrío bien usado no tiene ningún peligro. Ahora, si eres un atolondrado con la sesera hueca…". --- Ya saben que mi amigo invisible abandonó la invención de palíndromos y se transformó en hacedor de calambures para el deleite de usted. Vuelvo a definir esa figura de dicción, pues la memoria, ay, voluble es y el lector ya ni se acuerda, quién sabe. El calambur es un equívoco que se produce cuando las sílabas de una o varias palabras contiguas, agrupadas de otra forma, producen o sugieren un sentido distinto. Ejemplos sencillos: "El enano llamó" puede oírse o escucharse como "Elena no llamó"; "Este es conde" como "Este esconde"; "A ver si va a nacer el amor en Berlín" como "A ver si van a hacer el amor en Berlín". Cumplido el encargo, traslado aquí el primer calambur otoñal que me envía: "La quemó violentamente el fósil; usó seis leños": suena igualito que "La que movió lentamente elfos ilusos e isleños".