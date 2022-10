Por qué sigue habiendo tantos muertos por covid

No es de extrañar el incremento de fallecimientos en todo el mundo, y especialmente en Asturias (debido al elevado porcentaje de población envejecida y pluripatológica), porque el virus del covid-19 no es como una gripe.

Inicialmente, provoca un proceso viral cuyos síntomas van desde un cuadro catarral hasta dolores osteomusculares generalizados con gran afectación.

Posteriormente, el virus –en algunas personas sensibles o con ciertas patologías de tipo cardiovascular, cáncer, obesidad, bronquitis crónica, transplantadas, inmunodeprimidas o que son muy mayores por edad– produce un estado de inflamación endotelial cardiovascular con microtrombos y afectación inflamatoria, como si fuera una vasculitis que puede dar secuelas poscovid e incluso llegar a producir la muerte.

Este virus tiene capacidad de suprimir y esconderse activamente, en ocasiones, de la acción de nuestro sistema inmunológico. Puede replicarse dentro de nuestras células evadiendo los sensores de nuestro sistema inmunitario.

Las variantes y subvariantes más nuevas del coronavirus están mejorando para suprimir y evadir nuestro sistema inmunológico: una razón más por la que hay tantas reinfecciones.

Como norma general, los niveles de anticuerpos, ya sea por infección de la enfermedad o por vacunación, tienden a alcanzar sus cifras máximas al mes de la exposición, y luego disminuyen lentamente hasta los cuatro y seis meses. De ahí la necesidad de que se recomiende recibir dosis de refuerzo a los seis meses desde la última dosis. Las vacunas han salvado vidas, pero no evitan la transmisión. Y en algunos casos pueden no ser inocuas. Esto significa que no podemos depender solo de las vacunas actuales, sino que debemos invertir en medidas adicionales, hasta disponer de vacunas de segunda y tercera generación, como puedan ser los antivirales en pacientes de alto riesgo.

La infección por covid-19 supone mayor riesgo de problemas cardiovasculares, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, microtrombos hasta trombosis, daño cerebral con problemas neurológicos y muchos más... incluso meses después de la infección. Esto puede suceder tanto en adultos como en niños, incluso en infecciones leves.

No estamos haciendo un aislamiento de los casos. Los estudios han encontrado que, con la variante ómicron, el 75 por ciento de las personas a las que se hizo la prueba después de cinco días desde el inicio de los síntomas seguían siendo contagiosas; el 50 por ciento, después de ocho días; y el 24 por ciento de las personas, después de diez días. Esto significa que, con un aislamiento corto, es muy probable que sigan siendo contagiosas y podrían estar infectando a otras.

Pienso que tenemos cifras muy elevadas de mortalidad "por o con" covid-19 que no se contabilizan. Con lo cual, había una percepción generalizada de que este problema del covid-19 había desaparecido. Han pretendido convencernos de que es una gripe, cuando la realidad es que la mortalidad "con o por" covid-19 es alrededor de cinco veces más que las muertes por gripe anual.

Actualmente, en Asturias tenemos un repunte que se debe más bien a la estación otoñal –típico incremento de virus respiratorios–, aunque se espera que a partir de noviembre se produzca un incremento a partir de nuevas variantes como pueden ser las XBB, BA.2.75.2 y BQ.1.1, actualmente en plena expansión y resistencia inmunitaria, como se está viendo en Singapur y en algunas zonas de Estados Unidos.