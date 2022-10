La tembladera nes piernes

Cola distancia que da la indiferencia, piensa ún que, si alguién quedó contentu colos resultaos de les primaries del PSOE xixonés tanto o más que’l walking dead arecista que les promovió, tien que ser Carmen Moriyón, supuestu’l casu de que se quiera presentar, finalmente, a les municipales del mayu prósimu. En vez de tener que s’enfrentar, pola alcaldía, a una profesional liberal n’exerciciu, con esperiencia política y unos pocos años más moza (verbigracia, a ella mesma baxo’l mantu calentín del puñu y la rosa), agora pónen-y delantre un pensionista que raspia los setenta, clérigu xesuita in illo tempore (y esi nun ye un fechu menor nuna ciudá na que’l laicismu nun ye anecdóticu) y al que se-y empondera, como rasgu definitoriu, el llabor de más de tres décades consagraes a rescatar xente de la droga. Cualquier publicista diba echar les manes a la cabeza col resultáu de la votación de los afiliaos xixoneses.

(Consiéntame un párrafu a manera d’incisu sobre esti últimu tema: zuna de filólogu. Ya se daría usté cuenta de que les prostitutes son, últimamente, “trabajadoras sexuales”, [anque los puteros siguen siendo puteros, nun pasaron a la categoría de “clientes sexuales”]. Esto de los eufemismos nun ye una ocurrencia pa dignificar al ofendíu. O sí, pero de pasu. Porque la principal función que cumplen ye balsámico-auricular. Quiero decir que dan descansu a les oreyes cada vez más sensibles de la ciudadanía. Porque los términos malsonantes [por escatolóxicos, por antisociales o por políticamente incorrectos] son una especie de recebu que se mete pel meatu [con perdón] auditivu y entafárralo too: concha [¡voi d’una n’otra!], tímpanu, güesinos y trompa d’Eustaquio, y déxanos l’oyíu perdíu de porqueríes. L’eufemismu ye una especie de funda o preservativu opacu qu’envuelve la palabrona fea [nesti casu, parte viril del comerciu verbal], impidiendo que nos insemine la oreya con indecencies. Pero estos eufemismos gástense rápido y, a la vuelta d’unos años, van tresparentando y dexen ver, otra vez, les indecencies del términu orixinal que queríen tapar, asina qu’hai que-yos poner otru preservativu encima, y hai voz que lleva ya abrigu sobre abrigu sobre abrigu, como viaxeru de vuelu baratu que nun quier facturar maleta. Vien too esto a cuentu de que’l sustantivu compuestu “Proyecto Hombre”, que representa la institución de la que l'electu candidatu socialista a les municipales fue cabeza visible munchu tiempu, ye, en realidá, un eufemismu que, en so día, vieno a encalar una parede desagradable que la xente nun quería ver. Pero ye un eufemismu pergastadín, de los que ya tresparenten, como decíemos anantes, y pueser qu’a los votantes nun-yos preste que-yos metan a presión, pela oreya, aquella parede indeseable que, a fin de cuentes, siempre tuvo ellí, embaxo’l términu sustitutu. Ún nun tien claro si tener sío presidente de Proyecto Hombre dará o quitará votos en campaña. Pero, d’otra manera, si dexes al candidatu ensin eso, ¿qué queda d’él?).

El PSOE de Xixón puede presentar a les municipales a quien o a lo que-y dea pola gana: humanu, avatar, robóticu o animal, que siempre (o de momentu) va tar na llucha pola alcaldía con munches posibilidaes. Pero agora, y xusto pol resultáu de les primaries del pasáu domingu, la situación del partíu vuélvese interesantemente dramática; agora ye cuando toca la tembladera nes piernes. Porque Luis Manuel Flórez ta obligáu, quiéralo o non, a meyorar, en mayu, los resultaos de 2019 de l’actual alcaldesa, la repudiada polos d’él, Ana González. Cualquier otru futuru electoral ye un fracasu, menor o catastróficu, pero fracasu. Y, llegáu el casu, había que ver en qué primer persona se conxuga’l verbu fracasar: na del singular candidatil o nun plural militante multiplicáu por 504. Ún apuesta pol singular.

Pase usté un bon día y acuérdese de que les ringleres qu’acaba de lleer tán escrites nuna llingua inconstitucional que, oficialmente, nun esiste.

miliorodriguezcueto.wordpress.com