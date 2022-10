Carta póstuma

Con frecuencia, las personas más enigmáticas del mundo son los padres (y las madres, limitaciones del genérico). Lo son para los hijos, desde luego, y con frecuencia para los amigos de los hijos. Pienso en mis padres, que empezaron a interesarme cuando ya no estaban. Contemplo una fotografía suya de recién casados y me pregunto cómo eran en realidad aquellos dos extraños que me trajeron al mundo. Soy un producto de su intimidad venérea y sentimental. Emergí del cuerpo de ella como un submarinista con el oxígeno a punto de agotarse. Tomé aire, rompí a llorar y ahí comenzó la incomunicación que caracterizó nuestras relaciones. Quizá murieron con la pena de no haberme entendido; yo vivo con la de no haberlos comprendido.

Quizá los padres (y las madres), en tanto que contribuyentes del montón, carezcan de interés, pero en su calidad de progenitores son portadores de un misterio. De hecho, se pasan la vida ocultando cosas a los hijos: que los reyes son los padres, que el Ratoncito Pérez no existe, que nos compraron la primera bicicleta a plazos, quizá que no contaban con tu venida al mundo, o que, contando con ella, los decepcionaste. Nunca supiste de dónde venía tu madre aquel día que entró en casa, se metió en su dormitorio y se echó a llorar. La oíste llorar durante horas. Luego, antes de que llegara tu padre, se recompuso y fingió ante él que no había ocurrido nada. Son muchas las cosas que ocultan a los hijos, de ahí que, cuando mueren, hurguemos obsesivamente en los bolsillos de su ropa, en los cajones de sus armarios, de ahí también que conservemos sus carnés de identidad como una especie de fetiche. ¡Qué contradicción que las personas más enigmáticas de nuestras vidas fueran las que más cerca estuvieron de nosotros! Esto es lo que pienso al observar esta fotografía de mis padres jóvenes, recién casados, que miran el objetivo de la cámara con un punto de desconfianza. Una fotografía que se tomó cuando yo ni siquiera era un proyecto (en el caso de que hubiera llegado a serlo, que lo más probable es que no: soy el cuarto de nueve hermanos que tal vez fueron nueve productos del azar). Entre tanto, la noche cae al otro lado de la ventana y me pregunto qué hacer, si ver la tele o escribir unas líneas, quizá una especie de carta póstuma a mis padres, una carta que jamás leerán.