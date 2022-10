El queso que no se ahogó

Premiar a la Denominación de Origen Protegida Afuega’l Pitu, como ha hecho Amigos de Grado al concederle el "Moscón de Oro", significa reconocer la labor de todas las personas que han hecho posible el milagro de esta variedad quesera que estaba a punto de desaparecer a finales de los años 70 del siglo pasado y hoy se ha convertido en uno de los quesos más reconocidos y apreciados no solo en nuestra región, sino también a nivel mundial.

El queso de afuega’l pitu no se ahogó y ha roto sus moldes "de trapu" para traspasar fronteras y expandirse por todo el mundo adaptándose a nueva realidad comercial sin perder nunca de vista su calidad tradicional. Su evolución y desarrollo no tiene parangón en el sector agroalimentario asturiano. La calidad del producto ha mejorado de tal manera que ha logrado hacerse un hueco, no sólo en el mercado local, regional o nacional, sino también en el exigente y competitivo mercado internacional llegando a exportarse a países como Estados Unidos, Alemania o Japón.

Este profundo cambio cualitativo y cuantitativo le ha transportado desde pequeñas aldeas asturianas hasta las lujosas tiendas gastronómicas de Nueva York e incluso a ser reconocido entre las mejores variedades del mundo como se demostró en el World Cheese Awards de Oviedo, en 2021, en el que el "roxu de trapu" de Temia fue valorado con un súper oro y su "blancu de trapu" con un oro. Asimismo, los "atroncaos blancos" de Ca Sanchu, La Borbolla y El Rebollín obtuvieron medallas de plata. Y otro oro consiguió el queso fresco La Borbolla y otra plata Ca Sanchu, con su queso barreña de Ambás.

Este histórico milagro del afuega’l pitu es fruto del trabajo en común de tres actores principales: los artesanos queseros, las administraciones públicas y la sociedad civil. Las ocho queserías que integran actualmente la Denominación (Temia, Ca Sanchu y La Borbolla, en Grado; La Arquera, El Rebollín y El Viso, en Salas; La Peñona, en Pravia; y Tierra de Tineo, en Tineo) son los auténticos y primeros protagonistas de este éxito. En 2021 han elaborado 133.507 kilos de queso transformando 972.000 litros de leche lo que supone un incremento del 13% sobre el año anterior.

Hay que nombrar también a otras queserías que se han quedado en el camino pero que también apostaron por el afuega’l pitu en su momento: La Garaba y Ramona, ambas de Grado; la de las Regueras, que cambió de variedad; la de Aciana, en Salas; y las dos de Morcín, Margarita, en Las Mazas, y La Figar, en La Foz.

Hay que resaltar ahora la labor de las tres grandes matriarcas mosconas del afuega’l pitu que han sabido trasladar a sus hijos la tradición que ellas mismas recibieron de sus madres y además las han convertido en verdaderos modelos de éxito. Me estoy refiriendo a Oliva Fernández (q.e.p.d.) y a las hermanas Filomena y Mari Luz Martínez.

El nombre de Temia, con apenas 10 habitantes, se internacionalizó gracias a lo sembrado por Oliva Fernández Tamargo y su esposo Francisco Sánchez. Filomena Martínez, "Minina" para su familia, y su marido José Antonio Fernández, "Sancho", se decidieron en 1986 a crear una pequeña instalación en Ambás, Ca Sanchu. Mari Luz Martínez, inseparable hermana de Minina, también transmitió a sus hijas su pasión por el afuega’l pitu que elaboraba desde los años setenta del siglo pasado heredada de su madre. Junto a su marido Paco instalaron en La Borbolla una quesería con el mismo nombre del pueblo.

No puedo olvidarme, entre las matriarcas mosconas del afuega’l pitu, de Ramona González, de Llamas de Santianes; y de la "quesera Citroën", Maruja Fernández, de Temia, quien utilizaba su vehículo Dyane 6 azul para vender sus quesos.

El segundo actor, además de los artesanos, causante del éxito del afuega’l pitu ha sido la Administración con sus apoyos para la creación de nuevas instalaciones. Aquí hay que recordar a dos consejeros de Agricultura: el praviano Jesús Arango y el ovetense Santiago Menéndez de Luarca. Sin olvidar a Tomasa Arce, ex directora general de Agroalimentación, y a Pepe Sierra, exalcalde de Grado.

Y el tercer actor del éxito es la sociedad civil. Hay que nombrar a los jóvenes de Morcín que en 1981 se decidieron a organizar el primer certamen e impulsar esta variedad que estaba a punto de desaparecer y cuya comercialización se restringía al mercado dominical de Grado. Jaime Fernández, José Antonio Díaz "Perico", Pepe Sariego y José Antonio Martínez "Manín".