Hacer bien lo que hay que hacer

La ignorancia del consumidor se ha invocado muchas veces para justificar la responsabilidad del médico en la toma de decisiones. Se convierte así en el que determina qué necesita el enfermo y además es quien se lo proporciona. Es como si el tendero, tras una entrevista, llenara la cesta de la compra porque él sí que sabe lo que necesita el comprador. Una compra que puede ser caprichosa o de primera necesidad. En el caso del enfermo que acude al médico, la compra está casi siempre cerca de ser de primera necesidad: su deterioro de la salud le convierte en una persona dispuesta a aceptar la solución propuesta por un experto, a ponerse en sus manos. Por eso, desde tiempo inmemorial, el ejercicio de la medicina está sujeto a un código ético que gira alrededor del principio de no dañar.

No cabe duda que la práctica clínica requiere regulación y control. Es mucho el poder que tiene el médico y como bien ha descubierto hace ya muchos años el Instituto de Medicina de EE.UU. la capacidad de hacer daño es muy grande. Más grande a medida que se incorpora tecnología poderosa. Por eso es tan importante la educación y control del uso, su protocolización para evitar tanto la mala utilización como su exceso o defecto: quién debe recibir qué y cuándo. El exceso es más frecuente que el defecto. Sabemos, por ejemplo, que en más del 90% de las lumbalgias, por ser inespecíficas, nada aporta una imagen radiológica. Sin embargo, se hacen: el 25% de las resonancias son de columna. Ese exceso, que no pocas veces tiene el objeto de tranquilizar al enfermo, supone una sobrecarga del sistema que se traduce en largas listas de espera. Listas, que no se resuelven con más inversión en tecnología: donde hay más oferta, se hace más y las listas de espera son más largas como hemos podido demostrar en varios estudios.

Para evitarlo, las sociedades científicas han diseñado protocolos de buen uso, acuerdos basados en la mejor ciencia. A pesar del consenso, no se llevan a la práctica. Lo mismo ocurre con la medicina preventiva clínica, una actividad que solo se justifica si la intervención es netamente mejor que no hacer nada: se pretende evitar un daño que no existe todavía. El tratamiento de la hipertensión y la hipercolesterolemia son dos buenos ejemplos. Hay pruebas claras que demuestran que el tratamiento reduce la incidencia y mortalidad de las enfermedades del aparato circulatorio. Su contribución al extraordinario descenso es inapelable. Pero no hay que medicar a todos los que tienen el colesterol alto. Solo a los que además padecen otro factor de riesgo. Pues hay un 40% de sujetos tratados sin justificación. Una medicación que en principio no les harán ningún bien y es posible que les perjudique. Además de tener un coste para las estrujadas arcas del sistema sanitario.

En el otro lado están los hipertensos que no están tratados, o no bien tratados. Los datos nos dicen que si bien se ofrece el tratamiento a todos los hipertensos sin factores de riesgo, solo se logra el control en el 25%. Más llamativo es que además tienen ya enfermedad cardiovascular y diabetes, solo al 50% se les ofrece tratamiento y solo se controla el 10% de ellos.

La mejor definición de calidad que conozco se la oí Muir Gray, un médico inglés que visité cuando estaba diseñando el programa de cribado de cáncer de mama. El dirigía el de Oxford que estaba a punto de arrancar. Me dijo, cuando discutíamos las dudas sobre beneficios y perjuicios del cribado: Calidad es hacer bien lo que hay que hacer. Así que no basta con hacer bien las cosas, es muy importante asegurarse de que eso es lo que precisa el enfermo. Y todo empuja hacia la sobreactuación. No hay duda de que los actuales medicamentos para controlar la hiperlipidemia son eficaces. Los ensayos clínicos bien diseñados así lo demuestran. Pero solo se benefician de esas reducción aquellos que sufren al menos otro factor de riesgo, entre los que hay que contar la edad y sexo, además de hipertensión y diabetes o tabaquismo.

En medicina es más fácil hacer que contenerse. Uno está empujado por la propia demanda del paciente, que suele quedar más satisfecho cuanto más intervenciones se realicen, por la industria farmacéutica y tecnológica, que con burdas o sutiles tácticas introducen en el proceso de reflexión del médico la inclinación a usar sus productos, por la incertidumbre y angustia que produce la enfermedad, que muchas veces se trata de controlar con más pruebas, con más intervenciones o por intereses crematísticos: en no pocos modelos se paga al médico, o la institución recibe financiación, por cada acto realizado. Sometido a tantas presiones, qué difícil es hacer solo lo que hay que hacer.