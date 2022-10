Los Nobel de Economía 2022 y el sistema bancario

La reciente crisis financiera global y la regulación actual del sistema bancario han planteado y continúan planteando cuestiones como: ¿deben garantizarse los depósitos bancarios?, ¿es más importante garantizar los depósitos pequeños o los grandes depósitos?, ¿debe el banco central apoyar a los bancos comprando los títulos emitidos por estos cuando el mercado no lo hace?, ¿debe el Estado aportar capital público para rescatar a bancos insolventes?, ¿puede una agencia estatal, como por ejemplo el ICO, reemplazar a los bancos prestando fondos cuando éstos disminuyen los créditos que conceden?, ¿realizan los bancos una función positiva para el crecimiento económico o para la sociedad en su conjunto? Si indicamos que todas estas cuestiones han sido ya respondidas con rigor científico entre 1983 y 1984 por Ben Bernanke, Douglas Diamond y Philip Dybvig resulta fácil entender por qué han sido galardonados con el Premio Nobel de Economía en 2022.

Utilidad y fragilidad de los bancos.

La esencia del trabajo de los galardonados consiste en mostrar que los bancos son necesarios y socialmente útiles, a la vez que más frágiles e inestables que las empresas no financieras. La importancia de estos aspectos explica que tres de sus trabajos hayan recibido miles de citas en la literatura científica sobre banca y que a los galardonados se les considere fundadores de la denominada "teoría bancaria moderna".

Los bancos son socialmente útiles porque consiguen transformar el ahorro a corto plazo de los depositantes en inversiones duraderas concediendo préstamos a medio y largo plazo a las empresas. Sin bancos, los ahorradores que quisieran disponer de sus fondos con inmediatez no prestarían por periodos largos de tiempo y se reducirían las inversiones a largo plazo que podrían realizar las empresas. Sin embargo, son estas inversiones a largo plazo las más rentables y las que tienen un impacto más positivo en el crecimiento económico. Además, los bancos realizan una función de supervisión sobre las empresas prestatarias que no realizarían ahorradores individuales si les prestaran de forma directa a través de los mercados. Los altos volúmenes de los préstamos concedidos por los bancos les proporcionan incentivos y recursos para supervisar las inversiones en las que se materializan los fondos prestados. Sin embargo, un ahorrador individual carece de los recursos y de los incentivos adecuados para realizar la supervisión que realizan los bancos sobre las empresas prestatarias. Además, como los bancos prestan a múltiples empresas y pueden diversificar sus préstamos, reducen riesgos en comparación al riesgo que tendrían los pequeños ahorradores prestando de forma directa a las empresas, y posibilitan que se realicen no sólo inversiones de mayor plazo sino también de mayor riesgo.

Sin embargo, en la utilidad de los bancos radica también su fragilidad. Al convertir depósitos, que pueden ser retirados en cualquier momento, en préstamos a empresas que sólo se devuelven a medio y largo plazo se incumple la regla básica de liquidez exigible en cualquier empresa no financiera. Si un número no habitual de depositantes retirase sus fondos, el banco no tendría fondos líquidos para atenderlos y podría terminar quebrando. Además, es suficiente con que existan dudas sobre la capacidad de un banco para devolver los depósitos para que los depositantes se apresuren a retirar sus fondos. Como sólo habría dinero para los primeros, los depositantes "corren" por ser los primeros en retirar sus fondos.

Diamond y Dybvig.

En 1983, Diamond y Dybvig fueron los primeros en modelizar este fenómeno de "pánico bancario" y mostrar que un fondo de garantía de depósitos y/o la actuación del banco central como prestamista de última instancia de los bancos son la solución. Ambos mecanismos proporcionan a los depositantes la confianza que requiere un sistema bancario que compatibilice la posibilidad de retirar los depósitos de forma inmediata con su inversión a largo plazo.

Los trabajos de los galardonados no sólo constituyen el fundamento de la "teoría bancaria moderna" sino que han sustentado mayoritariamente las decisiones de las autoridades durante la reciente crisis financiera global. La crisis llevó a los países afectados a adoptar explícitamente un sistema de seguro de depósitos cuando no existía o a incrementar la cobertura en aquellos que ya lo tenían. En los países europeos esa cobertura se incrementó en 2008 hasta los 100.000 por depositante y entidad, cuando en el caso de España era, por ejemplo, de 20.000€. No obstante, también asistimos a decisiones sorprendentes de no "saberse la teoría", como fue el caso del rescate de Chipre en 2013, donde la Unión Europea anunció que no se garantizarían los depósitos bancarios de menos de 100.000€. Tal anuncio supuso una pérdida de confianza de los pequeños depositantes que obligó a imponer de forma inmediata un corralito en el país y extendió la falta de confianza a los países europeos más vulnerables, que comenzaron a ver fugas de depósitos a bancos de países financieramente más sólidos. La decisión fue rectificada y a los cinco días del anuncio inicial se garantizó la cobertura de los depósitos menores de 100.000€ en Chipre.

Los trabajos de los galardonados también justifican las compras de deuda a corto plazo emitida por los bancos y su condición de "prestamista de última instancia" ya que la no renovación de la misma en los mercados en momentos de desconfianza genera los mismos problemas de liquidez que la retirada de depósitos y representaría una amenaza de quiebra incluso para entidades solventes.

Ben Bernanke.

Por su parte, Ben Bernanke analizó la Gran Depresión de los años 30 en Estados Unidos para demostrar que las crisis bancarias habían contribuido a reducir el crecimiento económico y a incrementar el desempleo durante un periodo largo de tiempo. Hasta la publicación de su trabajo en 1983 se creía que las crisis bancarias eran la consecuencia de problemas de crecimiento económico, pero no su causa. Los motivos por los que las crisis bancarias reducen el crecimiento económico y aumentan el desempleo están relacionados con los argumentos utilizados por Diamond y Dybvig. La desconfianza en la solvencia de los bancos y la mayor amenaza de retiradas de depósitos en periodos de crisis bancarias provocan que los bancos reduzcan la oferta de crédito para cubrirse ante esas más probables retiradas de fondos. Además, las entidades con problemas de insolvencia disponen de menos fondos para conceder créditos. Esta reducción de la oferta de crédito por entidades con problemas de insolvencia no puede ser reemplazada de forma completa por las entidades que permanezcan solventes. La razón es que el "nuevo" banco no conoce las características de la empresa tan bien como el banco que habitualmente se relacionaba con ella. Ese mayor desconocimiento de la empresa provoca que el nuevo banco sólo le preste a tipos de interés más elevados.

El diagnostico de Bernanke sugiere que paliar lo antes posible la reducción de la oferta de crédito que realizan las entidades con problemas de insolvencia se convierte en un aspecto crucial para minimizar el impacto negativo de las crisis bancarias sobre el crecimiento y el empleo.

Ben Bernanke ha tenido el privilegio, como presidente de Reserva Federal de Estados Unidos entre 2006 y 2014, de llevar a la práctica las conclusiones de sus investigaciones. Sus estudios le llevaron a no dudar en tratar de compensar la reducción de crédito de los bancos con una política monetaria calificada de "no convencional" por su marcado carácter expansivo al no sólo rebajar los tipos de interés a un nivel de cero sino también a actuar como proveedor directo de fondos al Estado y a las empresas con la compra de sus títulos de deuda a través del sistema bancario. El BCE adoptó también dichas políticas en Europa con el objetivo de incrementar lo antes posible la oferta de crédito.

Los trabajos de Bernanke, Diamond y Dybvig también tienen implicaciones para la resolución y rescates de crisis bancarias. La intervención de entidades con problemas de insolvencia debiera ser lo más rápida posible para limitar el periodo de tiempo con problemas de reducción de oferta de crédito y las aportaciones de capital público para atender a la devolución de los depósitos estarían justificadas. La valiosa labor de supervisión que los bancos realizan de las empresas prestatarias impide que la función de proveer crédito al tejido empresarial pueda ser sustituida por una agencia pública que conceda crédito de forma indiscriminada o sin la evaluación adecuada de la calidad de los proyectos. Por este motivo, el ICO fracasó en su intento inicial de sustituir al sistema bancario en la crisis de 2010 mientras que fue más eficaz cuando en la crisis del Covid optó por apoyarse en un sistema bancario con avales públicos. En este último caso, los bancos mantienen sus incentivos a supervisar la solvencia de las empresas prestatarias al poner en riesgo al menos un 20% de los préstamos concedidos con aval público.

El papel de la banca como un agente necesario y socialmente útil no es comprendido de forma completa por la sociedad, en la que una parte de la misma recela de los "rescates bancarios" (proporcionados realmente a los depositantes al ir destinados a garantizar sus depósitos) y en la que se plantean impuestos adicionales a la banca como si la misma generase "externalidades" negativas. Los galardonados con el Premio Nobel de este año enfatizan precisamente la función social positiva que realiza el sistema bancario y que es precisamente su utilidad lo que a la vez alimenta su fragilidad.