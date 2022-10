No queman a sus víctimas en una hoguera real, no emplean técnicas de tortura física para arrancar confesiones a la fuerza, no ordenan destruir los libros que van contra sus intereses, no buscan la destrucción de los herejes a sangre y fuego. Al menos, no en una sociedad democrática. Las tiranías de cualquier signo político y/o condición religiosa tienen vía libre para aplastar las voces discordantes u hostiles sin que nada ni nadie les intente detener: la impunidad extrema de los extremismos en el poder. En sociedades sin botas en el cuello los nuevos inquisidores no son matarifes pero pueden hacer mucho daño moral y mental. Las nuevas tecnologías que tan buenas son para muchas cosas favorecen a quienes consideran una pérdida de tiempo el respeto a las opiniones ajenas, son las aliadas perfectas de las voces/coces que, a menudo protegidas por un anonimato cobarde, se dedican en las redes sociales y otro tipo de caladeros intolerantes a lanzar superficiales cargas de profundidad a diestro y siniestro. Se les reconoce con facilidad: no argumentan sus sentencias sumarísimas y se limitan a lanzar insultos descabelladores que rozan la injuria o abrazan la calumnia, se suman a coros feroces de quienes ¿piensan? igual y pasan por alto la presunción de inocencia o el respeto a los demás. Todo (les) vale a la hora de mandar a la hoguera virtual a quienes tienen ideas distintas o ideales distantes, y utilizan su microespacio para arrojar caldo hirviendo. Hay campos mejor abonados que otros (el estiércol es muy bueno), por ejemplo el mundo del fútbol con sus rivalidades pueriles y sus odios insensatos, o el universo de los famosetes sin oficio pero con mucho beneficio, o (palabras mayores) el laberinto de la política, donde el insulto, la diatriba y el linchamiento viral son el plan suyo de cada día.