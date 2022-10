El extraño caso del doble presupuesto

No ha empezado la tramitación parlamentaria de los Presupuestos del Estado y ya parecen muertos. El propio Gobierno lo ha venido a certificar. En el último día del plazo disponible, el Ejecutivo ha presentado este sábado a Bruselas el "Plan Presupuestario 2023 del Reino de España". El documento reconoce que no son reales las cifras de ingresos que se incorporaron en el proyecto de ley de Presupuestos del Estado de 2023, que fue presentado en el Congreso hace solo unos días, el 6 de octubre. Ahora, en el Plan Presupuestario el Gobierno reconoce que en 2022 se recaudarán unos 10.800 millones más de lo que se apuntó en el proyecto de ley y admite que en 2023 el exceso será de otros 10.000 millones. Con esta mayor recaudación que se reconoce ahora –y no, hace unos días– dice el Gobierno que, entre otra cosas, podrá financiar la prórroga de medidas anticrisis a 2023 y / o la adopción de otras nuevas, ningunas de las cuáles figuran en el proyecto de ley presentado en las Cortes. Este llegó desnudo de medidas anticrisis para 2023, en espera de un real de decreto que se espera aprobar en noviembre, donde el Gobierno prevé plasmar su decisión sobre qué medidas prorroga a 2023 y qué otras adopta.

Es muy extraña esta pirueta del Gobierno, presentando un doble presupuesto. Cuesta entender por qué. España está diciendo a la Comisión Europea que tanto en un caso como en el otro, tanto si gasta menos como si gasta más, se cumplirá el objetivo de situar el déficit en el 3,9% del PIB en 2023 y ello lo explica por la incomprensible infrafinanciación de los ingresos en el primero de los Presupuestos. Está por ver si a las autoridades europeas no se les levantarán las cejas cuando se encuentren con esta extraña secuencia. Sobre los motivos, tiempo habrá de hablar a partir de esta semana con las comparecencias de autoridades en el Congreso para explicar los Presupuestos. Habrá que ver sobre cuál de los dos Presupuestos dan su opinión el gobernador del Banco de España o la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).