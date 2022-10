Ludwig van Beethoven (1770-1827) inicia el recorrido por su quinta sinfonía con cuatro notas que se han hecho célebres (sol-sol-sol-mi bemol). Richard Strauss, unos años más tarde (1864-1949), empieza el poema sinfónico "Also sprach Zarathustra" ("Así habló Zaratustra") con un "do" grave, que avanza por un intervalo de quinta hasta el "sol", para finalizar en un "do" agudo y concluir la octava, aprovechándose de las leyes de la Física, y lograr así un efecto sonoro inigualable. Ambos autores sabían que las primeras notas de una composición musical marcan el destino final de la obra. Acertar con las primeras notas de una melodía, encontrar el título de un libro, escribir la frase inicial de un artículo, hallar la inspiración del primer verso de un poema, en definitiva, dar los primeros pasos de un largo viaje, es una tarea difícil y complicada. Una vez ubicadas las notas o las palabras iniciales, el resto fluye con más o menos rapidez, pero todos los principios son arduos. Se ha repetido hasta la saciedad que vivimos tiempos difíciles. No voy a enumerar de nuevo los motivos. En esta situación, estarán de acuerdo conmigo que sería interesante iniciar un largo viaje hacia un futuro mejor. Y como acabo de mencionar, todos los viajes empiezan por la dificultad de dar los primeros pasos. Busquemos la inspiración donde mejor se encuentre, pero demos estos primeros pasos.

El largo viaje será para todos y estos pasos iniciales deben darse cuanto antes. La denominada "sociedad civil" debería ser la primera en hacerlo y para ello puede recurrir a los mecanismos habituales de participación, de los cuales la iniciativa privada acostumbra a ser la más diligentes y eficaz. Iniciativas para poner en marcha nuevas ideas que, en primer lugar, contemplen los graves riesgos del calentamiento global del planeta y las amplias desigualdades sociales que existen. Iniciativas que, con una visión global europea y nacional, desarrollen nuevos proyectos para Asturias. ¿En qué somos fuertes y podemos aumentar nuestra fortaleza? ¿De qué podemos prescindir para desprendernos del lastre inútil? ¿Qué aspectos debemos evitar para no malgastar nuestras energías? En definitiva, ¿por dónde empezar? La universidad tiene también mucho que decir si sabe aprovechar el cambio generacional y recupera el talento desperdigado. Todos conocemos nuestras fuerzas en investigación biosanitaria y en el campo de la alimentación y las energías renovables, pero son necesarias nuevas titulaciones en ámbitos de mayor demanda social (cultura, deporte, seguridad informática, etcétera). Nuestra comunidad no puede vivir únicamente del color verde del campo y del azul del mar, aunque bien está potenciar el turismo como un valor compartido en toda España. Es importante mejorar el área de servicios y para ello las comunicaciones son una variable imprescindible. ¿Para cuándo un organismo nacido de la sociedad civil y de la administración iniciará un amplio debate y un "brainstorming" para canalizar las propuestas surgidas de buenas iniciativas? Las ideas que nacen del pueblo y vuelven a él son recibidas con gran aceptación. Disponemos también de los canales habituales de participación en forma de partidos políticos, sindicatos y medios de comunicación. En el primer caso, nuestra obligación, como ciudadanos, es estimular el debate y elegir los mejores representantes. Si no cumplen, nuestra garantía es el voto. Los sindicatos deberían reinventarse y encontrar su verdadera posición en el mundo actual, donde la lucha de clases sigue siendo de clases, pero con nuevos protagonistas y nuevos intereses. Un repaso a la historia reciente no estaría descabellado en nuestra comunidad. Los medios de comunicación tienen también un papel fundamental en esta narración. Seriedad, equilibrio, información y, lógicamente, también opinión. Los políticos viven de los medios más que nunca y una noticia bien o mal dirigida puede potenciar un candidato o hundirle. Nos disponemos a iniciar un largo viaje hacia lo desconocido y los primeros pasos que demos marcarán nuestro destino. No repitamos viejos errores, huyamos de la confrontación, busquemos puntos de encuentro. Entre los recuerdos de escuela mantengo los del "mínimo común múltiple" y el "máximo común divisor". Siempre me interesé por encontrar la aplicación práctica del "máximo común múltiple", un término poco utilizado en el plano teórico pero de gran interés práctico. Ojalá pudiéramos disponer de este valor máximo, que fuese común a la mayoría, y multiplicase sus efectos en toda la sociedad. Beethoven y Strauss supieron encontrar unas notas, con las que iniciaron sus composiciones, que las han hecho inmortales. Busquemos y descubramos estas mismas notas para la sinfonía del nuevo mundo que se avecina. Antonín Leopold Dvorák (1841-1904) compuso su "Sinfonía del Nuevo Mundo" (número 9 en mi menor, Op. 95) en 1893, con una mezcla de melodías de su Chequia natal y sonidos del nuevo continente americano, que estaba visitando. Al parecer, los astronautas americanos que se dirigían a la Luna la escucharon durante el trayecto. Es posible que una atenta audición de estas inspiradas notas pudiera contribuir también al feliz inicio de nuestro largo viaje.